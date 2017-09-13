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Экономика
Предприниматель из Петропавловска поменяет систему отопления в 100 школах за свой счёт
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danilov 13 Сентября 2017 в 16:16:57
Альтаир Сыздыков установит в школах СКО и Павлодарской области котлы с ресурсосберегающими технологиями и планирует через три года окупить затраты.

Предприниматель и инноватор из Петропавловска, руководитель компании "Сапро-НАТ" Альтаир Сыздыков намерен за свой счёт обновить систему отопления в 100 школах в СКО и Павлодарской области, сообщила председатель правления ОЮЛ "Коалиция за зелёную экономику и развитие G-Global" Салтанат Рахимбекова.

"Учёный-инноватор Альтаир Сыздыков взял под управление 100 школ и до конца этого года должен за счёт своих ресурсов, за счёт своего предприятия, в 80 школах Северо-Казахстанской области и 20 школах Павлодара обновить систему отопления без бюджетных денег", – сказала Салтанат Рахимбекова на конференции "ЭКСПО-2017. Перспективы зелёной экономики".

Она пояснила, что предприниматель занимается этим при условии, что вся система находится под его управлением. В течение трёх лет сумма, выделенная на закупку угля, на зарплату кочегарам, меняться на будет – как будто школа по-прежнему пользуется старой системой отопления. Эти деньги окупят затраты предпринимателя. По истечении этих трёх лет расходы на отопление школ снизятся в два раза.

Предприниматель и инноватор из Петропавловска, руководитель компании "Сапро-НАТ" Альтаир Сыздыков разрабатывает и внедряет инновационные ресурсосберегающие комплексы автономного отопления на угле.

Он применяет твердотопливные котлы длительного горения. Они обладают следующими преимуществами: высокий КПД – до 90% при горении "сверху вниз"; автоматизация управления; в 2-2,5 раза ниже расход угля, чем в обычных котлах; одновременная загрузка угля – от 160 до 1200 кг; длительность горения при одной загрузке до трёх-четырёх суток; дистанционное управление работой систем автономного отопления.

Инструментальные замеры показали, что выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу при этом в 50 раз меньше, а твёрдых дымовых частиц в 267 раз меньше, чем в старых моделях, что позволяет сократить плату за эмиссию в атмосферу в 100 раз.

https://informburo.kz/novosti/predprinimatel-iz-petropavlovska-obogreet-100-shkol-za-svoy-schyot.html
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  Lokki 13.09.2017 в 17:45:51   # 630685
интересно посмотреть на этот чудодейственный твердотопливный котел с КПД до 90%. К слову сказать, число 30 это тоже до 90. фраза "...до 90%" попахивает телевизионным маркетингом. А вообще клевый развод, да и совсем не за свой счет, как оказалось, а требуется все деньги потраченные на уголь и кочегаров отдавать предпринимателю (по факту обычная постоплата получается). А потом когда увидите пользу(эфемерно, конечно же) тогда и поговорим. Через 3 года, кто бы сомневался, что он отобъет свои затраты.
Хотя может быть журналюги чего не правильно написали, или я чего-то недопонимаю в отношениях госучреждения-предприниматель.
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