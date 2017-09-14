Канат Бозумбаев: Предпосылок для роста цен на ГСМ нет

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Гость 14 Сентября 2017 в 14:02:41
Антимонопольный орган начал изучать ситуацию с ценами на бензин в Казахстане, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство национальной экономики.
"В случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования", — заявляет министерство.
Бензин и дизтопливо подорожали на АЗС ряда городов Казахстана. По словам министра энергетики Каната БОЗУМБАЕВА, предпосылок для роста цен нет.
На сегодняшний день антимонопольщики завершили расследования в отношении 47 АЗС по ценообразованию в 2016 году и в начале 2017 года.
По указанным фактам возбуждаются административные дела. На нарушителей накладываются штрафы в размере 3% и 5% (для МСБ и крупного бизнеса соответственно) от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Также конфискуется полученный монопольный доход.
Общая сумма административного штрафа составит более 600 миллионов тенге, монопольного дохода — более 300 миллиона тенге.
Источник: Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 14.09.2017 в 14:32:53 # 630886
Предпосылок нет, а оно есть.
Значит , одно из двух,
Предпосылки есть, но чиновники не хотят их видеть.
Предпосылки не нужны, в таких условиях все растёт само. Кроме зп.