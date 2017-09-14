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Экономика
Канат Бозумбаев: Предпосылок для роста цен на ГСМ нет
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Гость 14 Сентября 2017 в 14:02:41
Антимонопольщики изучат, был ли ценовой сговор со стороны реализаторов нефтепродуктов

Антимонопольный орган начал изучать ситуацию с ценами на бензин в Казахстане, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство национальной экономики.

"В случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования", — заявляет министерство.

Бензин и дизтопливо подорожали на АЗС ряда городов Казахстана. По словам министра энергетики Каната БОЗУМБАЕВА, предпосылок для роста цен нет.

На сегодняшний день антимонопольщики завершили расследования в отношении 47 АЗС по ценообразованию в 2016 году и в начале 2017 года.

По указанным фактам возбуждаются административные дела. На нарушителей накладываются штрафы в размере 3% и 5% (для МСБ и крупного бизнеса соответственно) от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Также конфискуется полученный монопольный доход.

Общая сумма административного штрафа составит более 600 миллионов тенге, монопольного дохода — более 300 миллиона тенге.

Источник: Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TerraN 14.09.2017 в 14:30:34   # 630882
"Предпосылок для роста цен нет" мне очень не нравится эта фраза!!!ждём подорожаний!!
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  MишаМашкевич 14.09.2017 в 14:32:53   # 630886
Был случай у Раневской, которая любила выражаться словом ж..па. Один знакомый не выдержав этого сделал замечание ей: "слово ж..па в русском языке не существует". она ответила: " странно! слово нет, а ж..па та есть"
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  Deamos89 14.09.2017 в 15:08:03   # 630894
ждем повышения цен на ГСМ, начинается пора сбора урожаев
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  Мечтатель 14.09.2017 в 15:16:49   # 630898
для роста цен на ГСМ предпосылки не нужны)) Запомните эти слова!
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  андремас 14.09.2017 в 15:56:37   # 630911
Как и для девальвации..
Предпосылок нет, а оно есть.
Значит , одно из двух,
Предпосылки есть, но чиновники не хотят их видеть.
Предпосылки не нужны, в таких условиях все растёт само. Кроме зп.
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  Lokki 14.09.2017 в 16:07:32   # 630916
предпосылки нет, а рост есть))
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