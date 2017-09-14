Казахский тенге падает к рублю, рынок подозревает Нацбанк

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jenkapanin 14 Сентября 2017 в 20:53:25
Россия - один из крупнейших торговых партнёров Казахстана, имеющая долю в импорте 38,5 процента, а в экспорте - 9,5 процента.
В начале 2015 года тенге вырос до рекордных 2,57 рубля, когда был привязан к доллару, в то время как рубль упал вместе с ценами на нефть. Казахстан, экспортирующий нефть, отпустил свою валюту в свободное плавание в августе 2015 года, и с тех пор она снижается к рублю.
Падение тенге ускорилось в августе, в то время как объём торгов рублем на Казахстанской фондовой бирже подскочил до двухлетнего максимума. К закрытию торгов среды стоимость тенге к рублю составляла 5,93, что оказалось вблизи минимального значения с 1998 года.
Активная покупка рублей вызвана главным образом спекуляциями о том, что центробанк покупает российскую валюту, стремясь улучшить торговый баланс с РФ, сказал местный трейдер на условиях анонимности, поскольку не имеет права выступать публично.
Казахстанский аналитик согласился с этим утверждением, сказав, что центробанк продаёт тенге к доллару и рублю в периоды подъёма нефтяных цен.
Внешнеторговый дефицит Казахстана вырос до $3,6 миллиарда в январе-июле 2017 года против $2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Теоретически торговля для Казахстана может стать более выгодной за счёт ослабления тенге.
Однако Нацбанк Казахстана сообщил, что нетто-продажа иностранной валюты в августе составила $70 миллионов.
Банк может и не сообщать о подобных интервенциях в ежемесячных докладах, если будет использовать средства национального фонда, который пополняется в основном за счёт выручки от продажи нефти, сказал аналитик.
Центральный банк в среду не предоставил немедленный комментарий о том, покупает ли он рубли или стремится ли он к какому-либо определенному курсу тенге к рублю.
На прошлой неделе Нацбанк сообщил, что минимизировал своё присутствие на рынке, а также считает тенге недооценённым по отношению к рублю, что создаёт предпосылки для его коррекции.
https://ru.investing.com/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81/article-509834
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 14.09.2017 в 22:53:31 # 630983
Сами же на каждом углу заявляли "Мы открываем для вас рынок в 150 млн. населения, продавайте мясную, молочную, мучную продукцию сколько сможете"
И че, получили?
Теперь не знают как отгородиться от российских товаров.
Игра с курсом единственный инструмент.
Чтобы сохранить торговый балланс не надо было лезть в таможенный союз
При чем тут союз,Казахстан как был сырьевым придатком так и остался - только уже скоро продавать не чего будет.