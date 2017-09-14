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Экономика
Казахский тенге падает к рублю, рынок подозревает Нацбанк
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jenkapanin 14 Сентября 2017 в 20:53:25
АЛМА-АТА (Рейтер) - Казахский тенге снизился на 6,6 процента к российскому рублю за последние шесть недель, опустившись до минимума 19 лет, и трейдеры заподозрили центробанк в манипулировании курсом для выравнивания торгового баланса.

Россия - один из крупнейших торговых партнёров Казахстана, имеющая долю в импорте 38,5 процента, а в экспорте - 9,5 процента.

В начале 2015 года тенге вырос до рекордных 2,57 рубля, когда был привязан к доллару, в то время как рубль упал вместе с ценами на нефть. Казахстан, экспортирующий нефть, отпустил свою валюту в свободное плавание в августе 2015 года, и с тех пор она снижается к рублю.

Падение тенге ускорилось в августе, в то время как объём торгов рублем на Казахстанской фондовой бирже подскочил до двухлетнего максимума. К закрытию торгов среды стоимость тенге к рублю составляла 5,93, что оказалось вблизи минимального значения с 1998 года.

Активная покупка рублей вызвана главным образом спекуляциями о том, что центробанк покупает российскую валюту, стремясь улучшить торговый баланс с РФ, сказал местный трейдер на условиях анонимности, поскольку не имеет права выступать публично.

Казахстанский аналитик согласился с этим утверждением, сказав, что центробанк продаёт тенге к доллару и рублю в периоды подъёма нефтяных цен.
Внешнеторговый дефицит Казахстана вырос до $3,6 миллиарда в январе-июле 2017 года против $2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Теоретически торговля для Казахстана может стать более выгодной за счёт ослабления тенге.

Однако Нацбанк Казахстана сообщил, что нетто-продажа иностранной валюты в августе составила $70 миллионов.
Банк может и не сообщать о подобных интервенциях в ежемесячных докладах, если будет использовать средства национального фонда, который пополняется в основном за счёт выручки от продажи нефти, сказал аналитик.

Центральный банк в среду не предоставил немедленный комментарий о том, покупает ли он рубли или стремится ли он к какому-либо определенному курсу тенге к рублю.
На прошлой неделе Нацбанк сообщил, что минимизировал своё присутствие на рынке, а также считает тенге недооценённым по отношению к рублю, что создаёт предпосылки для его коррекции.

https://ru.investing.com/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81/article-509834
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 14.09.2017 в 21:42:17   # 630972
кароч, везде на*б .. золотые слова нынешнего времени: не на*бешь - не проживешь
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  BMW 14.09.2017 в 22:03:29   # 630974
Лижь бы не для народа... Так держать, то что нас не убивает, делает нас сильнее
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  BMW 14.09.2017 в 22:05:43   # 630975
Намыс кайда казагым... Елiм жерiм дейтiн
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  KapitanNemo 14.09.2017 в 22:53:31   # 630983
Чтобы сохранить торговый балланс не надо было лезть в таможенный союз. Теперь ведь таможенные пошлины нельзя устанавливать.

Сами же на каждом углу заявляли "Мы открываем для вас рынок в 150 млн. населения, продавайте мясную, молочную, мучную продукцию сколько сможете"
И че, получили?
Теперь не знают как отгородиться от российских товаров.
Игра с курсом единственный инструмент.
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  Рамзес 14.09.2017 в 23:37:07   # 630986
Quote:
Чтобы сохранить торговый балланс не надо было лезть в таможенный союз

При чем тут союз,Казахстан как был сырьевым придатком так и остался - только уже скоро продавать не чего будет.
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  КЕДЫ 15.09.2017 в 01:42:13   # 630990
А я завтра утром в Астрахань лечу в командировку. С Казахами астраханскими пофестивалим заодно
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