Нельзя отцепить казахстанскую экономику от российской

Цитата: ss720 от

Опять проклятые русские виноваты? что блять у всех за фетиш такой стал? во всех обвинять русских? А они (русские) проклятые, оккупировали крым и давай там строить дороги, школы, больницы....

а самим не судьба поднять экономику? сельское хоз-во - в жопе, медицина - в жопе, производство - в таааакой жопе и т.д. Опять проклятые русские виноваты? что блять у всех за фетиш такой стал? во всех обвинять русских? А они (русские) проклятые, оккупировали крым и давай там строить дороги, школы, больницы....а самим не судьба поднять экономику? сельское хоз-во - в жопе, медицина - в жопе, производство - в таааакой жопе и т.д.

За 20 лет вырастили армию послушных потребителей. Теперь задаемся вопросом почему не любим трудиться и не можем поднять свое производство? А после интеграции в ТС, а почему девальвируем?Ответ простой 60 лет назад уехали все ученые и нынче управление страной досталось постухам и фермерам.И что теперь? -Надо грамотно подходить к вопросу интегрции, учитывая наш потребительский менталитет и жопу производства. Т.е. то что она в жопе