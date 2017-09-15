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Экономика
Нельзя отцепить казахстанскую экономику от российской
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danilov 15 Сентября 2017 в 14:38:51
Усиление антироссийских санкций и волатильность рубля будут оказывать немалое влияние и на казахстанскую экономику. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент LS.

В ходе форума Grow forum Kazakhstan к министру обратились бизнесмены с вопросом о возможности расцепки казахстанской экономики от российской. Предприниматели выразили обеспокоенность усилением антироссийских санкций.

"Мы видим, что предстоящие выборы в России в марте 2018 года приведут к очередной волатильности рубля. Мы, конечно, понимаем, что в избирательный период рубль будут поддерживать в стабильности. Но что будет в послевыборный момент? Бизнесмены хотели бы увидеть расцепку казахстанской экономики от российской, потому что слишком много санкций сейчас бьет по нам. Что вы, как министр, думаете об этом?" - обратился к Сулейменову генеральный директор Centras Capital Ельдар Абразаков.

В свою очередь глава Миннацэкономики заявил, что в настоящий момент нет никакого метода расцепки казахстанской экономики от российской и китайской.

"Все, что влияло на Россию, всегда отражалось и на Казахстане. Но сейчас очень многое поменялось – бизнес почувствовал снятие таможенных и административных барьеров. Но вес российской экономики мы будем ощущать всегда. Ведь для нас нет возможности что-либо экспортировать, не пересекая РФ. Вся наша нефть и трубопроводы идут через эту страну. Большая часть неэнергетического экспорта идет в Россию, и это не зависит от отсутствия или наличия ЕАЭС, так сложилось исторически", - объяснил министр.

Он считает, что ЕАЭС нужно рассматривать как инструмент цивилизованного сосуществования рядом с Россией.

"Если бы не было ЕАЭС, то все наши усилия убедить Россию разобраться с различными барьерами могли бы оказаться напрасными. У нас не было бы взаимных обязательств, но в ЕАЭС они четко прописаны, и я считаю, это огромный плюс. Конечно, если мы поведем нашу экономику в сторону сервисной, то никакие таможенные барьеры нас не волновали бы, и зависимость от ближайших соседей уменьшилась бы. Но я не вижу, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому необходимо понимать, что российская экономика всегда будет влиять на нас. Но уберите ЕАЭС и ситуация станет намного хуже, ведь ситуация не только в экономической плоскости", - рассказал Сулейменов.

Он предлагает бизнесу и госорганам строго следить за всеми изменениями и нововведениями в российской экономике, так как все это в конечном счете будет отражаться и на Казахстане.

https://lsm.kz/bez-eaes-situaciya-v-kazahstane-stanet-huzhe--sulejmenov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 15.09.2017 в 15:06:11   # 631151
Опять проклятые русские виноваты? что блять у всех за фетиш такой стал? во всех обвинять русских? А они (русские) проклятые, оккупировали крым и давай там строить дороги, школы, больницы....
а самим не судьба поднять экономику? сельское хоз-во - в жопе, медицина - в жопе, производство - в таааакой жопе и т.д.
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  Stalin 15.09.2017 в 15:59:03   # 631160
Цитата: ss720 от 15.09.2017 15:06:11
Опять проклятые русские виноваты? что блять у всех за фетиш такой стал? во всех обвинять русских? А они (русские) проклятые, оккупировали крым и давай там строить дороги, школы, больницы....
а самим не судьба поднять экономику? сельское хоз-во - в жопе, медицина - в жопе, производство - в таааакой жопе и т.д.

20 лет вырастили армию потребителей. Теперь задаемся вопросом почему не любим трудиться и не можем поднять свое производство? А после интеграции в ТС, а почему девальвируем?
Ответ простой 60 лет назад уехали все ученые и нынче управление страной досталось постухам и фермерам.
И что теперь? -Надо грамотно подходить к вопросу интегрции, учитывая наш потребительский менталитет и жопу производства. Т.е. то что она в жопе
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  Stalin 15.09.2017 в 15:59:42   # 631161
Цитата: Stalin от 15.09.2017 15:59:03
Цитата: ss720 от 15.09.2017 15:06:11
Опять проклятые русские виноваты? что блять у всех за фетиш такой стал? во всех обвинять русских? А они (русские) проклятые, оккупировали крым и давай там строить дороги, школы, больницы....
а самим не судьба поднять экономику? сельское хоз-во - в жопе, медицина - в жопе, производство - в таааакой жопе и т.д.

За 20 лет вырастили армию послушных потребителей. Теперь задаемся вопросом почему не любим трудиться и не можем поднять свое производство? А после интеграции в ТС, а почему девальвируем?
Ответ простой 60 лет назад уехали все ученые и нынче управление страной досталось постухам и фермерам.
И что теперь? -Надо грамотно подходить к вопросу интегрции, учитывая наш потребительский менталитет и жопу производства. Т.е. то что она в жопе
поощрить | покарать
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