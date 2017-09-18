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Экономика
Qazkom затащил в убыток весь банковский сектор Казахстана
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Гость 18 Сентября 2017 в 12:47:18
К концу июля 2017 года банковский сектор имеет совокупный убыток в 203,9 млрд тенге, а только сам Qazkom - 405,6 млрд тенге.

Банки второго уровня Казахстана (БВУ) к концу июля 2017 года имеют совокупный убыток в 203,9 млрд тенге, месяцем ранее была зафиксирована прибыль 204 млрд тенге, сообщает ranking.kz, передает bnews.kz.

Последний раз за январь-июль банковский сектор уходил в минус в 2012 году - убыток 1,3 трлн тенге. Годом ранее, в июле 2016 года, прибыль БВУ составила 243,8 млрд тенге - самый высокий показатель прибыли за январь-июль после 2010 года.

Из 33 банков у пяти за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток, годом ранее отрицательный результат деятельности показали три банка из 35-ти.

http://www.ratel.kz/kaz/qazkom_zataschil_v_ubytok_ves_banko vskij_sektor_kazahstana
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  quny 18.09.2017 в 13:37:49   # 631595
Да ладно, чего уж там. В пенсионных там или Национальных фондах деньги же еще есть, не все освоили. Так что помогут банкам, банки-наше всё!
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  гримм 18.09.2017 в 14:28:45   # 631613
Quote:
Qazkom затащил в убыток весь банковский сектор Казахстана

Ну давайте объявите банкрот, у меня как раз кредит там, можа спишется
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