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Гость 18 Сентября 2017 в 12:47:18
Банки второго уровня Казахстана (БВУ) к концу июля 2017 года имеют совокупный убыток в 203,9 млрд тенге, месяцем ранее была зафиксирована прибыль 204 млрд тенге, сообщает ranking.kz, передает bnews.kz.
Последний раз за январь-июль банковский сектор уходил в минус в 2012 году - убыток 1,3 трлн тенге. Годом ранее, в июле 2016 года, прибыль БВУ составила 243,8 млрд тенге - самый высокий показатель прибыли за январь-июль после 2010 года.
Из 33 банков у пяти за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток, годом ранее отрицательный результат деятельности показали три банка из 35-ти.
http://www.ratel.kz/kaz/qazkom_zataschil_v_ubytok_ves_banko vskij_sektor_kazahstana
Комментарии, по рейтингу, по дате
Qazkom затащил в убыток весь банковский сектор Казахстана
Ну давайте объявите банкрот, у меня как раз кредит там, можа спишется