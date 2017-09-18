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Экономика
Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития
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danilov 18 Сентября 2017 в 14:21:42
Банк намерен сотрудничать с Правительством РК по трём направлениям: диверсификация экономики, достижения инклюзивного развития и устойчивого роста.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнёрства с Казахстаном, в рамках которой будет выделено свыше трёх млрд долларов для развития казахстанской экономики до 2021 года.

Стратегия АБР направлена на развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления госорганов и институтов, оказание государственных услуг, создание новых рабочих мест, охрану окружающей среды и стимулирование IT-инноваций в Казахстане.

При этом банк будет сотрудничать с Правительством страны по трём основным направлениям:

укрепление основ экономической диверсификации, для чего предпринимателям облегчат доступ к получению

финансирования и поддержки частного сектора бизнеса
поддержка инклюзивного развития и уменьшения неравенства путём устранения инфраструктурных проблем и оказание сопутствующих услуг

развитие "зелёных" технологий, улучшение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии

По сообщению представителя АБР, выпускаться на рынок облигации будут в тенге, однако этот вопрос ещё будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алматы.

"АБР заинтересован выделить финансирование именно в тенговой валюте. Это особенно важно, учитывая, что все закупки производятся в местной валюте. Наша команда совершит визит в Алматы, где обсудит возможность выпуска облигаций банка в национальной валюте", – сообщил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

По итогам 2016 года активный портфель проектов Азиатского банка развития в Казахстане составил более одного млрд долларов. С начала сотрудничества с АБР в 1994 году Казахстан получил финансирования на сумму более пяти млрд долларов. Деньги пошли на финансирование проектов в области сельского хозяйства, финансов, транспорта, объектов водоснабжения и водоотведения.

https://informburo.kz/novosti/tri-mlrd-dollarov-zaymyot-kazahstan-u-aziatskogo-banka-razvitiya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 18.09.2017 в 14:40:51   # 631618
а отдавать кто будет?
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  Пришелец 18.09.2017 в 14:41:53   # 631619
В долгах как а шелках. На поддержку Qazqoma свежая валюта. Ещё на Qazpohtu нужно капусты нашинковать а то полгода ремонт в Ленгере не могут закончить
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  Serg155 18.09.2017 в 14:52:16   # 631622
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  stsika 18.09.2017 в 15:06:24   # 631625
Правительство подобно листве на дереве, каждый сезон меняется, а народ- ствол и корни. Вот на всех нас все это и повиснет.
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