Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития

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danilov 18 Сентября 2017 в 14:21:42
Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнёрства с Казахстаном, в рамках которой будет выделено свыше трёх млрд долларов для развития казахстанской экономики до 2021 года.
Стратегия АБР направлена на развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления госорганов и институтов, оказание государственных услуг, создание новых рабочих мест, охрану окружающей среды и стимулирование IT-инноваций в Казахстане.
При этом банк будет сотрудничать с Правительством страны по трём основным направлениям:
укрепление основ экономической диверсификации, для чего предпринимателям облегчат доступ к получению
финансирования и поддержки частного сектора бизнеса
поддержка инклюзивного развития и уменьшения неравенства путём устранения инфраструктурных проблем и оказание сопутствующих услуг
развитие "зелёных" технологий, улучшение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии
По сообщению представителя АБР, выпускаться на рынок облигации будут в тенге, однако этот вопрос ещё будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алматы.
"АБР заинтересован выделить финансирование именно в тенговой валюте. Это особенно важно, учитывая, что все закупки производятся в местной валюте. Наша команда совершит визит в Алматы, где обсудит возможность выпуска облигаций банка в национальной валюте", – сообщил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.
По итогам 2016 года активный портфель проектов Азиатского банка развития в Казахстане составил более одного млрд долларов. С начала сотрудничества с АБР в 1994 году Казахстан получил финансирования на сумму более пяти млрд долларов. Деньги пошли на финансирование проектов в области сельского хозяйства, финансов, транспорта, объектов водоснабжения и водоотведения.
https://informburo.kz/novosti/tri-mlrd-dollarov-zaymyot-kazahstan-u-aziatskogo-banka-razvitiya.html
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Цитата: vvka от 18.09.2017 14:40:51
а отдавать кто будет?
а отдавать кто будет?
На нас повесят и распределят