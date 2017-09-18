Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Большой секрет Мининформа: кому достались 2 миллиарда тенге по госинформзаказу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Сентября 2017 в 17:27:08
АСТАНА, 18 сен — Sputnik. Детализацию о назначении средств информационного государственного заказа в размере 2 миллиардов 069 миллионов 247 тысяч тенге отказалось предоставить министерство информации и коммуникаций РК, сообщает директор общественного фонда "Правовой медиацентр" Диана Окремова.

"Информация о том, сколько денег СМИ получают из бюджета — закрытая! Сегодня мы получили очередное письмо из министерства информации и коммуникаций Казахстана, из которого с великим удивлением узнали, что информация о получателях и суммах госзаказа относится к информации с ограниченным доступом. Ранее нам сообщили, что всего на эти цели потрачено 2 069 247 000 тенге, однако кому именно и сколько дали — упорно скрывают. Это парадокс, что министерство, которое разрабатывало закон о доступе к информации и является уполномоченным органом в его реализации, теперь же само его и нарушает! Надеюсь, генеральная прокуратура прояснит ситуацию", — написала Окремова на своей странице в Facebook.

Отметим, что с 2017 года в Казахстане изменены правила проведения конкурса по распределению государственного информационного заказа, и решение теперь выносит специальная комиссия. Ранее средства распределялись через государственные закупки.

После заседания комиссии на сайте МИК РК был опубликован протокол, в котором отсутствовало главное – информация о суммах лотов и их получателях. В этой связи фонд обратился в ведомство с официальным запросом на предоставление данных, но получил отказ.

Согласно тексту официального ответа на запрос северо-казахстанского "Правового медиацентра", в предоставлении информации было отказано на основании закона "О доступе к информации".
"В соответствии с подпунктом 3) пункта 16 статьи 11 закона "О доступе к информации" в предоставлении доступа к информации отказывается, если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом. В этой связи предоставление информации не предоставляется возможным", — сообщает ведомство.

Общественный фонд "Правовой медиацентр" готовит обращение в прокуратуру с просьбой инициировать проверку законности ограничения доступа к указанным данным.

https://ru.sputniknews.kz/society/20170918/3266226/bolshoj-sekret-mininforma-komu-dostalis-2-milliarda-tenge-po-gosinformzakazu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Витал 18.09.2017 в 18:14:11   # 631677
я бы сказал это не падакос а Казахстан во всей своей красе, скоро запретят смотреть пенсионные, чтобы меньше вопросов задавали
поощрить | покарать
  андремас 18.09.2017 в 18:18:40   # 631680
Пропаганда дело не дешёвое..
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь