Большой секрет Мининформа: кому достались 2 миллиарда тенге по госинформзаказу

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danilov 18 Сентября 2017 в 17:27:08
"Информация о том, сколько денег СМИ получают из бюджета — закрытая! Сегодня мы получили очередное письмо из министерства информации и коммуникаций Казахстана, из которого с великим удивлением узнали, что информация о получателях и суммах госзаказа относится к информации с ограниченным доступом. Ранее нам сообщили, что всего на эти цели потрачено 2 069 247 000 тенге, однако кому именно и сколько дали — упорно скрывают. Это парадокс, что министерство, которое разрабатывало закон о доступе к информации и является уполномоченным органом в его реализации, теперь же само его и нарушает! Надеюсь, генеральная прокуратура прояснит ситуацию", — написала Окремова на своей странице в Facebook.
Отметим, что с 2017 года в Казахстане изменены правила проведения конкурса по распределению государственного информационного заказа, и решение теперь выносит специальная комиссия. Ранее средства распределялись через государственные закупки.
После заседания комиссии на сайте МИК РК был опубликован протокол, в котором отсутствовало главное – информация о суммах лотов и их получателях. В этой связи фонд обратился в ведомство с официальным запросом на предоставление данных, но получил отказ.
Согласно тексту официального ответа на запрос северо-казахстанского "Правового медиацентра", в предоставлении информации было отказано на основании закона "О доступе к информации".
"В соответствии с подпунктом 3) пункта 16 статьи 11 закона "О доступе к информации" в предоставлении доступа к информации отказывается, если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом. В этой связи предоставление информации не предоставляется возможным", — сообщает ведомство.
Общественный фонд "Правовой медиацентр" готовит обращение в прокуратуру с просьбой инициировать проверку законности ограничения доступа к указанным данным.
https://ru.sputniknews.kz/society/20170918/3266226/bolshoj-sekret-mininforma-komu-dostalis-2-milliarda-tenge-po-gosinformzakazu.html
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