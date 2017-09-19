В гособлигации США инвестировано 698,44 млрд тенге пенсионных накоплений граждан РК

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Гость 19 Сентября 2017 в 12:58:28
Согласно аналитике АФК, по состоянию на 1 сентября этого года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7,434 трлн тенге, увеличившись с начала года на 965,32 млрд тенге, или на 14,9%, в августе - на 157,03 млрд тенге, или на 2,2%. Доля государственных ценных бумаг РК в пенсионном портфеле составляет 3,1 трлн тенге или 41,76%. В частности, в облигации Министерства финансов РК было инвестировано 2,71 трлн тенге, в ноты Национального банка РК - 396,42 млрд тенге. В облигации банков второго уровня было инвестировано 1,27 трлн тенге, или 17,04%, средств фонда, а, с учетом акций и вкладов, в банковский сектор РК - 1,68 трлн тенге пенсионных накоплений. При этом с начала этого года данная сумма снизилась с 1,9 трлн тенге на 13,3%, за август произошло снижение на 76,81 млрд тенге или на 4,4%.
По состоянию на начало сентября 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ составило 10,105 млн, из которых на 9,858 млн счетах имеются пенсионные накопления. За август пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 153,3 млрд тенге до 7,43 трлн тенге. С начала года накопления выросли на 741,31 млрд тенге, или на 11,1%, с 6,69 трлн тенге. Пенсионные взносы в январе-августе были равны 490,24 млрд тенге: увеличение на 59,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 247,75 млрд тенге.
Обязательные пенсионные вклады составили 468,33 млрд тенге за отчетный период, тогда как годом были равны 430,83 млрд тенге. Пенсионные взносы в августе составили 65,87 млрд тенге, тогда как с начала года взносы в среднем составляли 60,59 млрд тенге. Пенсионные выплаты составили 148,57 млрд тенге с начала текущего года, данная сумма приведена с учетом 17,58 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 118,54 млрд тенге.
Чистый инвестиционный доход в январе-августе этого года составил 398,57 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период прошлого года был равен 393,26 млрд тенге. Чистый инвестиционный доход за весь 2016 год составил 472,44 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 25,72 млрд тенге за январь-август этого года против 58,56 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. По подсчетам АФК, доходность портфеля пенсионных активов ЕНПФ за отчетный период составила ~5,65% (месяцем ранее - 4,3%), тем самым превысив инфляцию (3,9%).
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 19.09.2017 в 13:46:07 # 631862
В настоящий момент стало окончательно ясно, что крупнейший держатель российского госдолга и инвестор в рублевые активы — Пенсионный фонд Норвегии — все-таки решился полностью ликвидировать свои вложения в РФ, оставив себе лишь бумаги, номинированные в долларах, евро и британских фунтах.
Пенсионный фонд Норвегии является самым крупным суверенным фондом в мире, в текущем году размеры его активов достигли 1 триллиона долларов.
Повальному секвестру подвергнутся не только российские активы фонда, но и все его вложения в развивающиеся страны.
Пенсионный фонд Норвегии является самым крупным суверенным фондом в мире, в текущем году размеры его активов достигли 1 триллиона долларов.
Повальному секвестру подвергнутся не только российские активы фонда, но и все его вложения в развивающиеся страны.
https://www.ridus.ru/news/260952
Цитата: Лысый от 19.09.2017 14:21:45
Quote:
https://www.ridus.ru/news/260952
Quote:
В настоящий момент стало окончательно ясно, что крупнейший держатель российского госдолга и инвестор в рублевые активы — Пенсионный фонд Норвегии — все-таки решился полностью ликвидировать свои вложения в РФ, оставив себе лишь бумаги, номинированные в долларах, евро и британских фунтах.
Пенсионный фонд Норвегии является самым крупным суверенным фондом в мире, в текущем году размеры его активов достигли 1 триллиона долларов.
Повальному секвестру подвергнутся не только российские активы фонда, но и все его вложения в развивающиеся страны.
Пенсионный фонд Норвегии является самым крупным суверенным фондом в мире, в текущем году размеры его активов достигли 1 триллиона долларов.
Повальному секвестру подвергнутся не только российские активы фонда, но и все его вложения в развивающиеся страны.
https://www.ridus.ru/news/260952
только ни радиво ни тиви массам о таких вещах не говорят. а так все заебись в стране.
только ни радиво ни тиви массам о таких вещах не говорят. а так все заебись в стране.
Судя по радиву, пиздец наступает только в одной, отдельно взятой стране - Республике Казахстан.
Цитата: Лысый от 19.09.2017 14:36:45
Quote:
Судя по радиву, пиздец наступает только в одной, отдельно взятой стране - Республике Казахстан.
Quote:
только ни радиво ни тиви массам о таких вещах не говорят. а так все заебись в стране.
Судя по радиву, пиздец наступает только в одной, отдельно взятой стране - Республике Казахстан.
Да просто нас волнует только один единственный пизд.ц - это у нас. Какая нам разница, что вышеназванный пизд.ц наступает ещё в Гондурасе, или Уругвае.
А мог бы построить сотню небольших заводов и фабрик, при гарантии сдерживания дешевого импорта они бы давали по 50-100% дохода. Обеспечили бы рабочие места. Например, введите пошлины на шариковые ручки и дайте мне 10 млн. баксов под 10% на здания и станки. Через полгода я завалю страну ручками, обеспечу работой сотню людей, с них налоги, экономия валюты на Китае и Турции, а значит общее богатство.
Да просто нас волнует только один единственный пизд.ц - это у нас. Какая нам разница, что вышеназванный пизд.ц наступает ещё в Гондурасе, или Уругвае.
Тогда давайте не будем обсуждать пиздеца в Америке например.