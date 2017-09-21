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Экономика
Google купил у HTC подразделение по разработке смартфонов
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danilov 21 Сентября 2017 в 23:14:08
Вашингтон, 21 сентября. Американская корпорация Google купила подразделение HTC, которое работало над смартфонами, а также приобрела неисключительные права на интеллектуальную собственность компании. Стоимость сделки составила 1,1 млрд долларов.

Таким образом, в Google перейдет около двух тысяч человек. Ранее сообщалось, что интернет-гигант намеревается создать собственное производство смартфонов по аналогии с компанией Apple, которая сама разрабатывает и аппаратную, и системную часть. Представители HTC, в свою очередь, отметили, что не собираются бросать собственное производство смартфонов.

https://riafan.ru/978629-google-kupil-u-htc-podrazdelenie-po-razrabotke-smartfonov
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