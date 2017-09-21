Google купил у HTC подразделение по разработке смартфонов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2017 в 23:14:08
Таким образом, в Google перейдет около двух тысяч человек. Ранее сообщалось, что интернет-гигант намеревается создать собственное производство смартфонов по аналогии с компанией Apple, которая сама разрабатывает и аппаратную, и системную часть. Представители HTC, в свою очередь, отметили, что не собираются бросать собственное производство смартфонов.
https://riafan.ru/978629-google-kupil-u-htc-podrazdelenie-po-razrabotke-smartfonov
Комментарии, по рейтингу, по дате