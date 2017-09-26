Девальвация уже произошла

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danilov 26 Сентября 2017 в 12:33:36
Как в будущем поведет себя доллар
В последнее время уже на самом высоком политическом уровне звучат заявления о том, что для ослабления тенге сейчас нет предпосылок, а все разговоры об этом – безосновательные слухи. Однако при этом упускается из виду то, что девальвация нацвалюты - уже свершившийся факт. А последнее решение ФРС дает новое основание для дальнейшего постепенного укрепления американской валюты.
Девальвация шагает по стране
Не будем голословными, а обратимся к статистике динамики доллара к тенге за последние несколько месяцев. Именно она наглядно демонстирует, что очередная девальвация нацвалюты уже произошла.
Если 30 мая этого года курс американской валюты составлял Т310,40 за $1, то по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 25 сентября он достиг Т341,27. То есть за последние неполные 4 месяца тенге уже ослаб более чем на Т30. Причем только с начала сентября доллар окреп почти на Т7, тогда как за три месяца лета его курс вырос чуть менее чем на Т25, составив на 31 августа Т334,70 за $1.
Если это не девальвация, то что это?
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что прежде чем вновь оказаться под давлением, нацвалюта с декабря прошлого года по 30 мая 2017-го укрепилась примерно на те же Т30. Однако это нисколько не отменяет тот факт, что после этого тенге вновь существенно сдал свои позиции.
Поэтому все разговоры о том, что для девальвации нет оснований, противоречат реальности и больше похожи на очередную попытку успокоить население.
Но все это мы уже проходили. Еще в апреле 2015 года также звучали официальные заявления о том, что для девальвации нет причин и что переход к политике инфляционного таргетирования будет осуществляться в течение предстоящих 5 лет.
Однако что было потом, хорошо известно: 20 августа 2015 года правительство заявляет о введении свободно плавающего курса и объявляет о переходе к политике таргетирования инфляции, после чего в течение полугода нацвалюта в паре с долларом обваливается более чем на 100%.
Конечно, на сегодняшний день нет предпосылок для 100%-ного обвала нацвалюты: цена нефти, в частности, марки Brent возобновила рост и уже превысила $57 за баррель. На этом фоне российский рубль проявляет стойкость и даже несколько теснит позиции американской валюты. По итогам торгов прошлой пятницы курс доллара к рублю опустился к отметке Р57,4.
Может показаться, что в этой ситуации динамика тенге выглядит нелогичной – нефтяные цены растут, рубль укрепляется, а нацвалюта постепенно сдает свои позиции. Но это объясняется повышенным спросом на доллары со стороны банков. По некоторым экспертным оценкам, он обусловлен завершением БВУ операций по валютным свопам с регулятором. То есть банки продолжают возвращать ранее занятую у Нацбанка валюту и, как следствие, в последнее время происходит рост спроса на доллары и ослабление тенге.
Но, поскольку эти операции носят краткосрочный характер, в скором времени этот фактор давления на тенге перестанет действовать. Поэтому не исключено, что в ближайшее время произойдет некоторое восстановление позиций нацвалюты против доллара.
Что придаст доллару «силу»?
Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе существует большая вероятность того, что доллар продолжит постепенно укрепляться не только к сырьевым валютам, но и к валютам развитых стран.
А все дело в том, что по итогам заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 сентября принято решение, которое будет играть в пользу американской валюты на протяжении продолжительного времени.
Несмотря на то что в этот раз ФРС не стала поднимать базовую ставку, оставив ее на прежнем уровне 1-1,25%, зато она приняла другое важное решение. Речь идет о том, что американский регулятор намерен постепенно сокращать баланс своих активов в виде казначейских облигаций и других ценных бумаг, который сейчас составляет впечатляющий размер – $4,5 трлн.
Другими словами, ФРС планирует продавать свои активы. Каждый месяц, начиная с октября этого года, американские монетарные власти будут реализовывать на рынке казначейские бумаги на $6 млрд и ипотечные облигации на $4 млрд. В дальнейшем, по замыслу американского регулятора, продажа ценных бумаг будет увеличиваться еще на $10 млрд каждые 3 месяца, пока сумма продаж постепенно не достигнет $50 млрд в месяц, а баланс активов ФРС не сократится на $1 трлн и более в ближайшие годы.
Смысл действий ФРС вполне очевиден. Регулятор намерен изымать с рынка огромную долларовую ликвидность, которая «вкачивалась» в экономику с начала кризисного 2008 года с помощью низкой базовой ставки и так называемых программ количественного смягчения (покупка Федеральной резервной системой казначейских и ипотечных облигаций на рынке). По оценкам экспертов, в результате этих мер в экономическую и финансовую системы США только с 2008 по 2014 годы было влито более $3,5 трлн.
Очевидно, что изъятие долларовой ликвидности с рынка будет играть в пользу американской валюты. Однако не стоит ждать резкого взлета доллара – его укрепление будит проходить постепенно и растянется на несколько лет. А все дело в том, что те объемы ликвидности, которые ФРС намерена «выкачивать» с рынка каждый месяц – это капля в море по сравнению с общим объемом долларов, «вкаченных» в экономику и финансовую систему США американским регулятором в предыдущие годы.
Поэтому укрепление доллара будет происходить постепенно, также, как и ослабление других валют, в том числе и тенге, поскольку из-за долгосрочности мер ФРС и относительно небольших ежемесячных объемов изъятия ликвидности отток капитала с развивающихся рынков будет идти медленно.
Однако в случае с тенге большую роль будут играть цены на нефть, которые в случае дальнейшего роста способны частично нивелировать эффект укрепления доллара из-за предпринимаемых мер амриканским регулятором.
Тем не менее в средне- и долгосрочной перспективе у доллара есть хорошие шансы еще больше укрепиться к тенге. В то же время нельзя исключать того, что нацвалюта в краткосрочном периоде отыграет у американской валюты часть утраченных позиций этим летом и за 25 дней первого месяца осени. Но для этого необходимо, чтобы цены на нефть оставались на текущем уровне, а российский рубль продолжал демонстрировать устойчивость в паре с долларом.
Источник: КазТАГ
Казахстанцы массово скупают доллары
Расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге на нетто-основе. Об это сообщает Национальный банк Казахстана.
«В структуре данных расходов основной объем был направлен на покупку долларов США (93%), на долю российского рубля и евро пришлось 1,5% и 5,5%, соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%, при этом расходы на покупку долларов США увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%, соответственно», - говорится в информации регулятора.
По данным Нацбанка, за январь-август текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1,4 трлн тенге (на доллар США – 66%, на российский рубль – 24%, на евро – 10%). Данный объем сопоставим с показателями соответствующих периодов предыдущих лет (среднее значение за 2012-2015 годы – 1,5 трлн тенге), за исключением 2016 года.
«Спрос на наличную иностранную валюту обусловлен необходимостью оплаты личных расходов физических лиц (туристские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, диверсификация сбережений), потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего в основном торговую деятельность. В августе на рост объемов приобретения наличной иностранной валюты также повлияло повышение девальвационных ожиданий, о необоснованности которых предупреждал Национальный банк», - сообщает НБРК.
http://ratel.kz/raw/kazahstantsy_massovo_skupajut_dollary
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 26.09.2017 в 16:07:20 # 633153
итог:
нефть падает - доллар растёт
нефть растёт - доллар растёт!