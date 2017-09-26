Ограничить ввоз узбекских авто предложили в РК

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danilov 26 Сентября 2017 в 12:36:05
Недовольство автопроизводителей вызвали разные условия экспорта авто. Долгие годы Узбекистан пользуется упрощенными условиями по поставкам автомобилей в РК. Однако у казахстанских предприятий, по информации "КазАвтоПрома", нет таких привилегий. Представители автомобильной отрасли Казахстана надеялись на пересмотр таможенных барьеров после участия в узбекско-казахстанском бизнес-форуме, прошедшем 15-17 сентября в Ташкенте, но этого не произошло.
"Проект постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", опубликованный 19 сентября, вызывает опасения относительно перспектив доступа продукции казахстанских производителей на рынок республики в автомобильной отрасли. Текст документа предполагает сохранение запретительных ставок акцизов на автомобильную технику казахстанского происхождения в размере 2,4 доллара/кубический сантиметр. При этом в отношении импорта автомобилей с территории России и Украины предусмотрена символическая ставка акциза в размере двух процентов таможенной стоимости. Иными словами, с утверждением проекта постановления в текущей редакции рынок Узбекистана останется закрыт для казахстанских автопроизводителей, а их продукция окажется дискриминирована", - говорится в письме.
Предприниматели просят министра начать переговоры для пересмотра тарифной политики Узбекистана. Если результата не будет, то "КазАвтоПром" предлагает ввести ответные заградительные меры.
http://today.kz/news/ryinki/2017-09-26/750979-ogranichit-vvoz-uzbekskih-avto-predlozhili-v-kazahstane/
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Северный чел 26.09.2017 в 16:52:08 # 633176