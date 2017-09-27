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Экономика
Казахстанский блогер ответил на слова главы Нацбанка о валюте.
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Гоги80 27 Сентября 2017 в 10:37:50
Казахстанский блогер Денис Кривошеев считает, что слова председателя Нацбанка РК Данияра Акишева не соответствуют действительности, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Кривошеев отмечает, что "буквально недавно, когда курс был 310, в Нацбанке также не рекомендовали идти в обменные пункты и покупать доллары. Те, кто вас ослушались, заработали 10% в тенге менее чем за квартал".

Кроме того, блогер уверен: спрос на доллар будет только усиливаться, "если только вы снова не поднимите учетную ставку до уровня, на котором рынок посчитает допустимым держать деньги в тенге и в ваших обязательствах, зарабатывая неслыханные доселе деньги!".

"Инфляция куда выше, чем вы озвучиваете. Показатели деловой активности на нуле, новых источников просачивания благ нет. Банковский сектор нуждается в дальнейшей санации, на подходе новые вызовы. Спрос сжимается, программ по росту экономики просто нет. Страну может спасти нефть по 100, но кто сказал, что это будет. Локальный всплеск связан с зимой, и вы это знаете, тем более, что истерика про самую холодную зиму многих зацепила", - добавляет Кривошеев.

Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 27.09.2017 в 10:48:46   # 633313
Озвучил то что всем известною
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  Витал 27.09.2017 в 11:40:11   # 633321
с таким успехом и он мог быть председателем нац банка
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  Skype 27.09.2017 в 11:42:53   # 633326
Новый индикатор, когда Нацбанк говорит не покупать, надо срочно брать и наоборот. Верняк 100%. Эллиот отдыхает
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