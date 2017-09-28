Boeing создаст в Китае свой первый зарубежный сборочный центр

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danilov 28 Сентября 2017 в 11:57:30
Подписание соглашения состоялось во вторник, оно предусматривает строительство совместного предприятия в индустриальном авиационном парке города Чжоушаня восточной провинции Чжэцзян.
Согласно заявлению COMAC, строительство здания сборочного центра и вспомогательных помещений будет завершено в мае 2018 года. К концу следующего года планируется осуществить доставку первого собранного в Чжоушане узкофюзеляжного самолета B737 MAX напрямую местной авиакомпании.
Планируется, что центр в Чжоушане сможет осуществлять окончательную сборку и доставку до 100 воздушных судов в год. Самолеты будут поставляться напрямую клиентам на территории Китая, и уточняется, что в сборочном центре в Чжоушане будут выполняться работы по внутренней отделке и монтажу оборудования в кабине самолета, покраске, техобслуживанию, здесь также будут осуществляться тестовые полеты.
Уставный капитал нового предприятия составляет 55 миллионов долларов, 33 из которых инвестировал Boeing, тем самым получив контрольный пакет акций в 60%. COMAC вложил 22 миллиона долларов, получив долю в 40% в совместном с американской корпорацией предприятии.
http://1prime.ru/industry_and_energy/20170927/827948294.html
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bozon house 28.09.2017 в 12:07:11 # 633552
Цитата: bozon house от 28.09.2017 12:07:11
Как-то в разрез с прогрессивными взглядами Трампа на внутреннюю экономическую ситуацию. Бизнес, хрен ли по деревне, зачем платить больше, когда есть дешевая рабочая сила.
Как-то в разрез с прогрессивными взглядами Трампа на внутреннюю экономическую ситуацию. Бизнес, хрен ли по деревне, зачем платить больше, когда есть дешевая рабочая сила.
Так там уже и не такая дешевая рабочая сила стала. За 1000$ в месяц уже и строителей жалуются, что найти не могут. А какой-то развозчик пиццы в Пекине, на наши уже тысяч 450 получает, если верить некоторым передачам.