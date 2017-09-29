Toshiba продала подразделение по производству микропроцессоров за $18 млрд
danilov 29 Сентября 2017 в 15:01:59
Сегодня японская корпорация Toshiba подписала соглашение о продаже своего подразделения по производству микропроцессоров консорциуму во главе с американским инвестфондом Bain Capital за ¥2 трлн ($17,7 млрд). Помимо Bain в консорциум входят японская компания Hoya, южнокорейский производитель микропроцессоров SK Hynix, а также несколько американских компаний, в том числе Apple, Kingston, Seagate и Dell. Для приобретения подразделения консорциум создает специальную компанию Pangea. Сама Toshiba также будет участвовать в работе консорциума, продолжая инвестиции в производство подразделения, тем самым японским компаниям будет принадлежать более 50% обыкновенных акций Pangea. Ожидается, что сделка завершится к марту 2018 году — правда, она еще требует одобрения регуляторов, а также одобрения со стороны японских властей с точки зрения национальной безопасности.
Сделка завершает продолжавшийся восемь месяцев процесс продажи подразделения. Деньги нужны Toshiba для покрытия издержек, связанных с приобретением активов компании CB&I Stone & Webster. Toshiba вела переговоры о продаже с разными компаниями, при этом американский производитель электроники Western Digital (WD), являющийся партнером японской компании по производству микропроцессоров, несколько раз пытался заблокировать сделку по продаже другим компаниям. WD уже пообещала опротестовать нынешнюю сделку в суде.
КоммерсантЪ