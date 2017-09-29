ЦБ Ирака прекратил финансовые операции с Курдистаном

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danilov 29 Сентября 2017 в 15:21:41
Решение регулятора стало ответом на прошедший в Иракском Курдистане референдум о независимости.
Как пояснил источник портала, власти Ирака намерены таким образом воздействовать на экономику курдского региона, которую иракские банки ранее обеспечивали долларами.
По словам источника, утром в Багдаде был прекращен доступ трех банков Иракского Курдистана к торгам с твердой валютой. Банковские учреждения и финансовые организации в Багдане и 14 провинциях Ирака также не вправе предоставлять валюту курдской автономии. Допускаются лишь переводы средств в иракских динарах, однако установлен лимит по объему таких операций.
Кроме того, как утверждает источник "Аль-Араби аль-Джадид" в ЦБ Ирака, решение приостановить переводы денежных средств касается инвесткомпаний и строительных фирм со штаб-квартирами в Багдаде, которые работают в курдском регионе.
Курдский регион использует валюту для импорта, в частности для закупки продуктов питания и строительных материалов. Кроме того, валюта требуется Иракскому Курдистану для расчетов с иностранными компаниями, действующими в нефтегазовом секторе региона, и для импорта топлива из Ирана и Турции.
Как сообщали "Вести.Экономика", во время референдума иракские курды проголосовали за независимость. Курды в Ираке считают, что референдум является исторической возможностью, которую нельзя упустить, тогда как Багдад полагает, что это огромная ошибка, о которой курды будут сожалеть в будущем.
Прекращение финансовых операций не единственная мера давления Ирака на курдов, принятая в связи с референдумом. В соответствии с резолюцией парламента пограничные терминалы, которые не контролируются федеральными властями, должны быть закрыты. Помимо этого, Багдад объявил зарубежным авиакомпаниям о том, что рейсы в аэропорты курдского региона приостанавливаются с пятницы.
http://www.vestifinance.ru/articles/91698
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