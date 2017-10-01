Бензин подорожал и начал исчезать из ассортимента казахстанских АЗС

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Гость 01 Октября 2017 в 18:48:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 01.10.2017 в 21:11:15 # 634238
потому что жадность сырьевой мафии Россия - Казахстан безмерна
уже заеб.....и ,
было бы вообще похер - если бы эти качели не отражались на ценниках( ценах) многих продуктов и услуг
MишаМашкевич 01.10.2017 в 21:59:15 # 634257
П.с. нас еб..т, а мы крепчаем, никого не замечаем. Шутка конечно же,но других слов нет
Цитата: MишаМашкевич от 01.10.2017 21:59:15
Министр говорил же Основания Нет! Кто врёт?
Министр говорил же Основания Нет! Кто врёт?
ну все верно, основания нет, мы можем и без основания!
Да, жалко, что в нашей стране нет ни нефти, ни НПЗ своих...
Излишки бензина и авиакеросина ожидают в Казахстане со следующего года 25 Сентября 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики РК ожидают увеличение объёмов производства бензина и авиакеросина по итогам модернизации трёх заводов - Атырауского, Шымкентского и Павлодарского, передаёт корреспондент МИА Казинформ». Модернизация заводов предполагает два этапа: на первом -снижение импортных поставок нефтепродуктов из Российской Федерации, на втором - полное обеспечение и выход на экспортные рынки. «Атырауский завод уже 16 сентября все установки закончил, сейчас идут пусконаладочные работы, и в конце ноября-декабре они обещают уже выпуск увеличенной продукции. По оценкам, планируется рост практически в 2,5 раза по бензину. Если ранее общее количество бензина составляло порядка 600 тысяч тонн, то теперь увеличится до миллиона 600 тысяч тонн», - сообщил на пресс-конференции вице-министр энергетики РК Асет Магауов. По его словам, на Шымкентском НПЗ первый этап уже закончен, наблюдается небольшой рост по бензину и дизельному топливу. Но основной прирост будет в следующем году. «По графику, установку каталитического крекинга они запустят во второй половине 2018 года, и также практически в 2,5 раза нарастят производство бензина. По нашим оценкам, порядка одного миллиона 900 тысяч - 2 миллионов тонн у нас будут излишки. Необходимо будет искать уже экспортные рынки», - добавил вице-министр. Павлодарский завод, как отметил А. Магауов, после проведения текущей модернизации будет делать акцент на обессеривание продукта и возобновление выпуска керосина. Там потребуется дополнительное время на сертификацию. В целом, в Казахстане будет выпускаться порядка 900 тысяч - 1 миллиона тонн авиакеросина в год. Потребность на сегодня составляет порядка 600 тысяч тонн в год. «То есть у нас также появятся излишки авиакеросина», - заключил А. Магауов.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz http://www.inform.kz/ru/izlishki-benzina-i-aviakerosina-ozhidayut-v-kazahstane-so-sleduyuschego-goda_a3068631
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики РК ожидают увеличение объёмов производства бензина и авиакеросина по итогам модернизации трёх заводов - Атырауского, Шымкентского и Павлодарского, передаёт корреспондент МИА Казинформ». Модернизация заводов предполагает два этапа: на первом -снижение импортных поставок нефтепродуктов из Российской Федерации, на втором - полное обеспечение и выход на экспортные рынки. «Атырауский завод уже 16 сентября все установки закончил, сейчас идут пусконаладочные работы, и в конце ноября-декабре они обещают уже выпуск увеличенной продукции. По оценкам, планируется рост практически в 2,5 раза по бензину. Если ранее общее количество бензина составляло порядка 600 тысяч тонн, то теперь увеличится до миллиона 600 тысяч тонн», - сообщил на пресс-конференции вице-министр энергетики РК Асет Магауов. По его словам, на Шымкентском НПЗ первый этап уже закончен, наблюдается небольшой рост по бензину и дизельному топливу. Но основной прирост будет в следующем году. «По графику, установку каталитического крекинга они запустят во второй половине 2018 года, и также практически в 2,5 раза нарастят производство бензина. По нашим оценкам, порядка одного миллиона 900 тысяч - 2 миллионов тонн у нас будут излишки. Необходимо будет искать уже экспортные рынки», - добавил вице-министр. Павлодарский завод, как отметил А. Магауов, после проведения текущей модернизации будет делать акцент на обессеривание продукта и возобновление выпуска керосина. Там потребуется дополнительное время на сертификацию. В целом, в Казахстане будет выпускаться порядка 900 тысяч - 1 миллиона тонн авиакеросина в год. Потребность на сегодня составляет порядка 600 тысяч тонн в год. «То есть у нас также появятся излишки авиакеросина», - заключил А. Магауов.
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz http://www.inform.kz/ru/izlishki-benzina-i-aviakerosina-ozhidayut-v-kazahstane-so-sleduyuschego-goda_a3068631
Модернизация НПЗ Казахстана в общем и в частности 16 сентября 2016 https://informburo.kz/stati/modernizaciya-neftepererabatyvayushchih-zavodov-kazahstana-v-obshchem-i-v-chastnosti.html