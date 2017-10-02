Топливо продолжит дорожать

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Цитата: DuMoH от 02.10.2017 23:05:29БАТЬКО
Лукашенко молодец!
Лукашенко молодец!
Цитата: Pole13 от 02.10.2017 23:19:41
Цитата: DuMoH от 02.10.2017 23:05:29БАТЬКО
Лукашенко молодец!
Лукашенко молодец!
"Взяли цены подняли..это и дурак может поднять для этого правительства не надо..." А.Лукашенко
Отсюда вопрос...есть ли у нас правительство или там одни...
За таким любой народ. Как за каменной стеной.
Респект.
Цитата: Маке0912 от 03.10.2017 00:58:59
Беларусский батька, действительно настоящий батька.
За таким любой народ. Как за каменной стеной.
Респект.
Беларусский батька, действительно настоящий батька.
За таким любой народ. Как за каменной стеной.
Респект.
Самое интересное, что многие белоруссы этого не понимают и считают его "плохим", просто не с чем им сравнивать