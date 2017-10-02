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Экономика
Топливо продолжит дорожать
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danilov 02 Октября 2017 в 22:45:28


Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 02.10.2017 в 23:05:29   # 634420
Лукашенко молодец!
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  Pole13 02.10.2017 в 23:17:47   # 634421
В США 92 бензин(у них называется 83) 230 тенге, скоро "догоним". Вообще все что касается автомобиля сильно подорожало, бюджетная "липучка" почти 14000 тенге за шину. Не было бы у нас зимы пересел бы на скутер или велик.
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  Pole13 02.10.2017 в 23:19:41   # 634422
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  TerraN 02.10.2017 в 23:39:53   # 634427
Цитата: Pole13 от 02.10.2017 23:19:41
Цитата: DuMoH от 02.10.2017 23:05:29
Лукашенко молодец!
БАТЬКО

"Взяли цены подняли..это и дурак может поднять для этого правительства не надо..." А.Лукашенко
Отсюда вопрос...есть ли у нас правительство или там одни...
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  Dragon 02.10.2017 в 23:54:49   # 634431
Самый лучший вариант поднятие цен - это искусственный дефицит. Люди готовы будут платить любую цену, но лишь бы он был в баке.
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  Dragon 02.10.2017 в 23:55:30   # 634432
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  astra 03.10.2017 в 00:57:52   # 634440
очередной бред сивой кобылы от чинуш....а Лукашенко молодчик
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  Маке0912 03.10.2017 в 00:58:59   # 634441
Беларусский батька, действительно настоящий батька.
За таким любой народ. Как за каменной стеной.
Респект.
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  shy_ric 03.10.2017 в 02:42:21   # 634445
Цитата: Маке0912 от 03.10.2017 00:58:59
Беларусский батька, действительно настоящий батька.
За таким любой народ. Как за каменной стеной.
Респект.

Самое интересное, что многие белоруссы этого не понимают и считают его "плохим", просто не с чем им сравнивать
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