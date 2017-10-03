Чудеса, да и только!

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GoodZone 03 Октября 2017 в 10:59:55
На прошлой неделе ассоциация “КазАвтоПром” разослала по редакциям многих СМИ открытое письмо на имя министра национальной экономики Тимура СУЛЕЙМЕНОВА с требованием повлиять на Узбекистан для исключения из текста проекта постановления президента РУ пункта о взимании с экспортируемых в эту страну казахстанских машин по 2,4 доллара за каждый кубический сантиметр объема двигателя.
Наши промышленники давили на то, что в отношении российских и украинских производителей действуют совершенно другие нормы - сбор составляет всего два процента от таможенной стоимости. “КазАвтоПром” требовал от министра Сулейменова в случае неудачных переговоров с соседями ввести аналогичные правила ввоза на нашу территорию узбекских машин.
Вы не поверите, но произошло чудо - узбекские власти услышали крик отчаяния нашего несчастного автопрома и в опубликованном в прошлую пятницу постановлении президента, как сообщает издание газета.уз, нас уже поставили на один уровень с россиянами и украинцами.
Еще год назад такое даже невозможно было представить в казахстанско-узбекских отношениях, где раньше ничего быстро не решалось, тем более в такой оберегаемой Ташкентом от конкурентов сфере, как собственный автопром.
О чем это говорит? Явно не о том, что на новое руководство страны можно надавить, если постараться. Произошедшее прежде всего показывает, что второй президент Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ - гибкий и мудрый политик, который не станет просто так накалять атмосферу взаимоотношений с соседями из-за ничего.
Дело в том, что узбеки просто убрали повод для споров и взаимных упреков, но наших машин там как не было, так и не будет в обозримом будущем. Соседи импортируют по льготной схеме лишь те модели из стран СНГ, что собираются в них хотя бы наполовину. Локализация же на наших сборочных заводах колеблется от 17 до 33 процентов.
Так что де-юре нам говорят добро пожаловать, а де-факто - отдыхайте, пока от отверточной сборки не перейдете к настоящему производству.
А в итоге все довольны.
Игорь НЕВОЛИН, Алматы
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/10/02/chudesa-da-i-tolko