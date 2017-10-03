«КазМунайГаз» заявила, что бензин АИ-92 скоро подорожает до 157 тенге

Я что-то не вкурю, почему это мы вдруг оказались зависимыми от Российского топливного рынка? Ведь совсем недавно нам лепили на уши что подорожание это инструмент для того чтобы наше топливо не уходило в Россию. А теперь оказывается что мы вообще от России зависим. Какого хера мы зависим от России если у нас своя нефть, свои НПЗ. Сегодня утром на синойле АИ-92 148 тенге, дизтопливо 150 тенге. Ладно в Атырау завод не справляется, еще как-то можно оправдать повышение цен вызванное дефицитом. А у нас-то в Шыме какого рожна? У нас свой НПЗ который вырабатывает херову тучу топлива и обеспечивает всю область. Какого хера у нас топливо поднялось в цене? Цена на нефть сегодня тоже вроде бы не поднялась и не упала что-то в районе 56-58 за баррель. Это же сговор и прямой саботаж.