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Экономика
«КазМунайГаз» заявила, что бензин АИ-92 скоро подорожает до 157 тенге
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Гость 03 Октября 2017 в 12:16:34
Замгендиректора «КазМунайГаз» Нуркен Мырзагалиев предположил, какие цены на бензин будут в ближайшее время в Казахстане, пишет МИА «Казинформ».

По его мнению, стоимость литра АИ-92 составит 155-157 тенге.

Он признал, что Казахстан зависит от России касательно закупа бензина более чем наполовину.

Сейчас в стране осталось около 20 тысяч тонн бензина.

В этом месяце сорок пять тысяч тонн дадут АНПЗ, еще сорок тысяч импортируют из России.

Мырзагалиев добавил, что бензин выдают по талонам только в тех областях, которые компания не успевает обеспечить.


https://www.nur.kz/1635394-kazmunaygaz-zayavila-chto-benzin-ai-92.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 03.10.2017 в 14:30:33   # 634598
Я что-то не вкурю, почему это мы вдруг оказались зависимыми от Российского топливного рынка? Ведь совсем недавно нам лепили на уши что подорожание это инструмент для того чтобы наше топливо не уходило в Россию. А теперь оказывается что мы вообще от России зависим. Какого хера мы зависим от России если у нас своя нефть, свои НПЗ. Сегодня утром на синойле АИ-92 148 тенге, дизтопливо 150 тенге. Ладно в Атырау завод не справляется, еще как-то можно оправдать повышение цен вызванное дефицитом. А у нас-то в Шыме какого рожна? У нас свой НПЗ который вырабатывает херову тучу топлива и обеспечивает всю область. Какого хера у нас топливо поднялось в цене? Цена на нефть сегодня тоже вроде бы не поднялась и не упала что-то в районе 56-58 за баррель. Это же сговор и прямой саботаж.
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  Black_chi 03.10.2017 в 14:38:28   # 634601
Цитата: Lokki от 03.10.2017 14:30:33
Я что-то не вкурю, почему это мы вдруг оказались зависимыми от Российского топливного рынка? Ведь совсем недавно нам лепили на уши что подорожание это инструмент для того чтобы наше топливо не уходило в Россию. А теперь оказывается что мы вообще от России зависим. Какого хера мы зависим от России если у нас своя нефть, свои НПЗ. Сегодня утром на синойле АИ-92 148 тенге, дизтопливо 150 тенге. Ладно в Атырау завод не справляется, еще как-то можно оправдать повышение цен вызванное дефицитом. А у нас-то в Шыме какого рожна? У нас свой НПЗ который вырабатывает херову тучу топлива и обеспечивает всю область. Какого хера у нас топливо поднялось в цене? Цена на нефть сегодня тоже вроде бы не поднялась и не упала что-то в районе 56-58 за баррель. Это же сговор и прямой саботаж.

Можно это объяснить следующим образом: мало кто знает что наши НПЗ не способны перерабатывать нашу нефть, поэтому перерабатывается росийская нефть.
На данный момент на модернизацию наших НПЗ потратили столько денег, на которые можно было построить новый современный НПЗ с мощностью, которая раз и навсегда обеспечит внутренний рынок и еще на экспорт останется.
Внимание вопрос: почему это не сделают?
ответ: ПАТАМУШТО бля
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  GoodZone 03.10.2017 в 14:53:59   # 634606
О каких "наших НПЗ" вы сейчас говорите? О шымкентском-китайском, павлодарском и атыраусском которые подготовлены к приватизации? Еще в 2015 г. доля китайцев на рынке ГСМ в Казахстане примерно равнялась 30%, думаю за два года она подросла, прибавим к этому долю россиян... и получим - "что выросло, то выросло"...
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  Deamos89 03.10.2017 в 15:45:14   # 634613
гандоны
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  Pole13 03.10.2017 в 15:53:15   # 634617
Чем думали,то и получилось.
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  Nightwalker 03.10.2017 в 16:01:46   # 634622
ну ниче..скоро на ослов пересядем..и будет нам щастье..один хуй народ не поднимется
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  BMW 03.10.2017 в 17:51:25   # 634642
Даёшь 200 тенге
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  старик 03.10.2017 в 19:13:40   # 634649
Quote:
«КазМунайГаз» заявила, что бензин АИ-92 скоро подорожает до 157 тенге
Вот этому заявлению можно верить на сто процентов!
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