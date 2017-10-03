«КазМунайГаз» заявила, что бензин АИ-92 скоро подорожает до 157 тенге

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Гость 03 Октября 2017 в 12:16:34
По его мнению, стоимость литра АИ-92 составит 155-157 тенге.
Он признал, что Казахстан зависит от России касательно закупа бензина более чем наполовину.
Сейчас в стране осталось около 20 тысяч тонн бензина.
В этом месяце сорок пять тысяч тонн дадут АНПЗ, еще сорок тысяч импортируют из России.
Мырзагалиев добавил, что бензин выдают по талонам только в тех областях, которые компания не успевает обеспечить.
https://www.nur.kz/1635394-kazmunaygaz-zayavila-chto-benzin-ai-92.html
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Цитата: Lokki от 03.10.2017 14:30:33
Я что-то не вкурю, почему это мы вдруг оказались зависимыми от Российского топливного рынка? Ведь совсем недавно нам лепили на уши что подорожание это инструмент для того чтобы наше топливо не уходило в Россию. А теперь оказывается что мы вообще от России зависим. Какого хера мы зависим от России если у нас своя нефть, свои НПЗ. Сегодня утром на синойле АИ-92 148 тенге, дизтопливо 150 тенге. Ладно в Атырау завод не справляется, еще как-то можно оправдать повышение цен вызванное дефицитом. А у нас-то в Шыме какого рожна? У нас свой НПЗ который вырабатывает херову тучу топлива и обеспечивает всю область. Какого хера у нас топливо поднялось в цене? Цена на нефть сегодня тоже вроде бы не поднялась и не упала что-то в районе 56-58 за баррель. Это же сговор и прямой саботаж.
Я что-то не вкурю, почему это мы вдруг оказались зависимыми от Российского топливного рынка? Ведь совсем недавно нам лепили на уши что подорожание это инструмент для того чтобы наше топливо не уходило в Россию. А теперь оказывается что мы вообще от России зависим. Какого хера мы зависим от России если у нас своя нефть, свои НПЗ. Сегодня утром на синойле АИ-92 148 тенге, дизтопливо 150 тенге. Ладно в Атырау завод не справляется, еще как-то можно оправдать повышение цен вызванное дефицитом. А у нас-то в Шыме какого рожна? У нас свой НПЗ который вырабатывает херову тучу топлива и обеспечивает всю область. Какого хера у нас топливо поднялось в цене? Цена на нефть сегодня тоже вроде бы не поднялась и не упала что-то в районе 56-58 за баррель. Это же сговор и прямой саботаж.
Можно это объяснить следующим образом: мало кто знает что наши НПЗ не способны перерабатывать нашу нефть, поэтому перерабатывается росийская нефть.
На данный момент на модернизацию наших НПЗ потратили столько денег, на которые можно было построить новый современный НПЗ с мощностью, которая раз и навсегда обеспечит внутренний рынок и еще на экспорт останется.
Внимание вопрос: почему это не сделают?
ответ: ПАТАМУШТО бля
Nightwalker 03.10.2017 в 16:01:46 # 634622
«КазМунайГаз» заявила, что бензин АИ-92 скоро подорожает до 157 тенгеВот этому заявлению можно верить на сто процентов!