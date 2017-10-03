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Экономика
Недостроенную павлодарскую колонию для пожизненно осуждённых не будут продавать за один тенге
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едридмадрид 03 Октября 2017 в 13:55:44
Недостроенную павлодарскую колонию для пожизненно заключённых не будут выставлять на третьи торги, иначе объект ушёл бы за один тенге. Такое пояснение нашему телеканалу дали в  отделе финансов города. Объект в промышленной зоне областного центра включён в перечень сооружений, подлежащих передаче в конкурентную среду,  по решению акимата Павлодара.
Первый аукцион по недостроенной колонии прошёл ещё 30 марта. Тогда  стартовая стоимость была установлена на отметке  в три миллиарда 800 миллионов 852 тысячи тенге. Гарантийный взнос потенциального покупателя должен был составить 68 миллионов 70 тысяч тенге.  Из-за отсутствия заявок торги не состоялись.
Не прошёл аукцион и сегодня. Если в первый раз колонию продавали  методом повышения цены, то во  второй - методом повышения цен до 50 процентов от стартовой стоимости.
Теперь акимат Павлодара вправе пересмотреть условия последующей продажи коммунального имущества. 

Алия Кажыбекова, заместитель руководителя отдела финансов г. Павлодар:

За один тенге - это третьи торги. Но мы на третьи торги по этому условию выставлять не будем. Будем пересматривать условия и выставлять уже по другим условиям, но не по условию, чтоб по 1 тенге.

Колонию для пожизненно осуждённых начали строить в 2004 году. Сдать её должны были в 2008. Позже выяснилось, что потребности в тюрьме на полторы тысячи пожизненно заключённых -  нет.
К слову, в этом году в Казахстане насчитываются только 120 таких осуждённых. Поэтому  стройку сначала  приостановили, затем  «заморозили». За это время на строительство и содержание объекта потратили около 4 миллиардов тенге. В 2014 году департамент УИС  по Павлодарской области передал тюремный комплекс на баланс горакимата. Теперь власти пытаются его продать. 

http://astanatv.kz/news/show/id/61026.html
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  Manitu 03.10.2017 в 14:52:28   # 634605
Quote:
Позже выяснилось, что потребности в тюрьме на полторы тысячи пожизненно заключённых - нет.
Как нет?! А члены правительства, министры, чиновники всех мастей. Да эта тюрьма ещё маленькая будет.
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