"Мегафон" разместил облигации на 500 млн руб. с помощью технологии блокчейн

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danilov 05 Октября 2017 в 20:26:11
В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями началась в I квартале 2017 года. В рамках проекта была решена задача обеспечения конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учтены особенности российского законодательства.
"Следом за выпуском биржевых облигаций по рекордно низкой ставке на прошлой неделе, мы первыми в стране и одними из первых в мире разместили коммерческие облигации с учетом прав на блокчейне. Сделка подчеркивает стремление "Мегафона" подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России. Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы. Мы рады вместе с НРД (Национальный расчетный депозитарий - прим. ТАСС) и Райффайзенбанком делать первые шаги на пути цифровой трансформации рынка ценных бумаг", - цитирует пресс-служба слова финансового директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.
Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным и простым. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.
ТАСС
Об этом пишут зарубежом: Megafon Issues Russia’s First Crypto-Bond
But, it speaks to the bigger picture of bypassing traditional book runners, i.e. the major banks, for selling securities to investors. No longer does Goldman Sachs, Standard Charted, HSBC and Deutsche Bank have a stranglehold on how capital is raised for emerging markets.
Не требуется больше посредники типа Goldman Sachs, Standard Charted, HSBC и Deutsche Bank. Раньше без них мало что делалось.
Ещё интересный абзац:
These are the reasons why the U.S. is so angry with Putin and Russia. They are building infrastructure which attacks the foundations of U.S. financial and geopolitical power. And they are doing it the Russian way, by deploying capital like a scalpel, not a sledgehammer.
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