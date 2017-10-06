Не все так гладко. Туркменистан замедляет темпы строительства газопровода ТАПИ

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danilov 06 Октября 2017 в 14:38:50
О проблемах, связанных с проектом, 4 октября 2017 г рассказал посол Афганистана в Туркменистане М. Наб.
В частности, М. Наб заявил, что строительство туркменского участка МГП ТАПИ ведется медленными темпами.
Причины все те же - недостаточное финансирование из-за снижения цен на природный газ и продолжающегося кризиса в нефтегазовой сфере.
Когда заключался контракт на разработку месторождения Галкыныш, которое станет ресурсной базой МГП ТАПИ, участники проекта не смогли дать точный прогноз по ценам на газ.
Туркменистан прилагает серьезные усилия для привлечения финансирования для проекта ТАПИ.
Но геополитические риски вокруг проекта отпугивают потенциальных инвесторов.
В связи с этим Туркменистан уже не так бодро рапортует о ходе работ по строительству МГП ТАПИ.
На заседании кабмина Туркменистана 31 августа 2017 г зампред кабмина М. Бабаев сдержанно заявил, что работы по строительству туркменского участка МГП идут по графику.
Параллельно идут организационные работы, связанные с вовлечением других участников в проект строительства МГП ТАПИ на территории Афганистана и Пакистана.
В ответ президент страны Г. Бердымухамедов в очередной раз отметил значение проекта МГП ТАПИ для глобальной энергетической безопасности и потребовал держать под неусыпным контролем его реализацию.
Туркменистан начал строительство своего участка МГП ТАПИ начал 13 декабря 2015 г.
До границы с Афганистаном газопровод планируется довести к началу лета 2018 г.
Газопровод ТАПИ обеспечит поставки газа из Туркменистана на рынки Южной и Юго-Восточной Азии.
Газопровод пройдет по территории Туркменистана, через афганские гг Герат и Кандагар, далее через гг Кветта и Мултан в Пакистане, до г Фазилка на границе с Индией.
Общая протяженность газопровода составит 1814 км, из них 214 км пройдет по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана, 826 км - Пакистана.
Проектная мощность МГП ТАПИ составляет 33 млрд м3/год.
Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долл США.
Ввод МГП ТАПИ в эксплуатацию запланирован на 2020 г.
http://neftegaz.ru/news/view/165515-Ne-vse-tak-gladko.-Turkmenistan-zamedlyaet-tempy-stroitelstva-gazoprovoda-TAPI
Комментарии, по рейтингу, по дате
Генеальней может быть только идея реконструкции газопровода на Украине
едридмадрид 06.10.2017 в 15:07:09 # 635279
Цитата: строитель от 06.10.2017 14:42:17
Тащить трубу через Афганистан ???
Генеальней может быть только идея реконструкции газопровода на Украине
Тащить трубу через Афганистан ???
Генеальней может быть только идея реконструкции газопровода на Украине
да гдеж вас таких тупых и к тому же экономически и не только безграмотных берут ( хотя школота и молодняк такой нынче )
едридмадрид 06.10.2017 в 15:09:19 # 635280
Цитата: строитель от 06.10.2017 14:42:17
Тащить трубу через Афганистан ???
Генеальней может быть только идея реконструкции газопровода на Украине
Тащить трубу через Афганистан ???
Генеальней может быть только идея реконструкции газопровода на Украине
так вот ( для тех кто ностальгирует по СССР , надеюсь в экономике там всё было окей и все хорошо жили )
"Через советско-афганскую границу были построены два газопровода в Узбекистан и Туркменистан. Максимум добыча достигала 4 миллиардов кубометров газа ежегодно. Из них 2—3 миллиарда переправлялись в Союз. Высококачественный газ был найден нашими специалистами еще в 60-е, мы же смонтировали предприятия по его добыче, очистке и транспортировке. Газ давал 23% бюджета Афганистана, остальное — ковры, сухофрукты».
Воюющий Афган прошло около 300 человек от газовой промышленности СССР, и столько же нефтяников — ведь нефть там тоже разведывали и добывали — 41 вышка! Хотели построить нефтеперерабатывающий завод, но не успели. Кстати, крупнейший НПЗ Ирана тоже построили наши — но в 80-е годы Иран уже был противником СССР и поддерживал исламистские отряды в Афганистане. "