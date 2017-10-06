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Экономика
"У меня все хорошо" - экс-глава Нацбанка Григорий Марченко.
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Гоги80 06 Октября 2017 в 14:48:07
Бывший председатель Нацбанка РК Григорий Марченко прибыл в Астану на IV Форум выпускников МГИМО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Астане форум проходит при поддержке члена попечительского совета университета и Эндаумента МГИМО, выпускника 1976 года Фаттаха Шодиева. Открыл форум спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев. Он является выпускником МГИМО, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который тоже прибыл в столицу Казахстана. На встречу выпускников МГИМО также приехал бывший председатель Национального Банка Казахстана Григорий Марченко.

"Я пенсионер-доброволец. У меня все хорошо", - ответил в кулуарах форума Григорий Марченко на вопрос журналистов о том, в какой сфере сегодня занят бывший глава Нацбанка Казахстана.

Напомним, Григорий Марченко ушел в отставку с поста главы Нацбанка РК 1 октября 2013 года. Он возглавлял банк с января 2009 года.

В ноябре 2013 года Григорий Марченко рассказал журналистам, что в основном живет в Швейцарии.

Источник: tengrinews.kz
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  Manitu 06.10.2017 в 16:21:03   # 635298
Quote:
"Я пенсионер-доброволец. У меня все хорошо"
Ну хоть один счастливый пенсионер есть в Казахстане, который может на свою пенсию позволить себе жить в Швейцарии.
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