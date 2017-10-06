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Экономика
Минэнерго и МНЭ РК договорились ввозить бензин по рыночным ценам.
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Гоги80 06 Октября 2017 в 14:48:31
Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с министерством национальной экономики (МНЭ) РК и Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) МНЭ РК выработала совместную позицию для стимулирования импорта ГСМ в октябре месяце, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Такое соглашение достигнуто 4 октября на совещаний с участием министра энергетики РК Каната Бозумбаева и министра национальной экономики Республики Казахстан Тимура Сулейменова.

Таким образом, КРЕМЗКиПП при осуществлении контроля за соблюдением законодательства будет учитывать закупочные цены на ГСМ, в том числе на импортированные нефтепродукты, в качестве обстоятельства в равной мере влияющего на субъектов рынка реализации данного ГСМ.

Как полагается, такое решение должно позволить участникам рынка активизировать работу по импорту ГСМ.

Между тем, на совещании с участием министра энергетики, председателя КРЕМЗКиПП, АО «НК «КазМунайГаз», крупных сетей АЗС, крупных оптовых продавцов ГСМ, исходя из баланса производства и потребления нефтепродуктов, было заявлено о планируемом импорте в октябре месяце объеме 120-150 тыс. тонн бензина марки Аи-92, из которых на долю крупных сетей АЗС приходится 100 тыс. тонн.

В рамках совещания было рекомендовано: компаниям обеспечить импорт согласно озвученным планам; заводам производить приоритетную отгрузку в адрес сетей АЗС с низким уровнем запасов ГСМ.

Минэнерго продолжит оказывать необходимое содействие в импорте бензина марки Аи-92 через Минэнерго РФ.

Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 06.10.2017 в 15:33:33   # 635289
и это теперь будет обозначать что цены у нас будут московские? МИНИМУМ! я правильно понимаю. +туда косвенные налоги, логистика, издержки, то сё.
Шикарно!
ШНПЗ китайский (на пару с одной известной сем. Чима),Атырау не знаю чей, на севере сын Школьника, который еще выкупил завод в РФ.
Допустим нам надо импортировать 30% потреблямого бензы-которые будут закупать на рубли, остальные 70% наши. И как они рынок собираются РЕГУЛИРОВАТЬ? Эт что инсектор Иванов будет ходить на каждую заправку и выяснять источник происхождения?
Как же все таки наше министерство энергетики далека от народа.
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  Байконыр 06.10.2017 в 15:47:46   # 635291
Так пока есть что доить и молча дают доить, почему бы не доить.
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