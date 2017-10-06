Почему падает тенге, когда растет в цене нефть?

Цитата: едридмадрид от

Цитата: shlenchak от

Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли



зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы

Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.