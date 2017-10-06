Почему падает тенге, когда растет в цене нефть?

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danilov 06 Октября 2017 в 15:03:34
Самый быстрый, простой и очевидный способ ответить на этот вопрос - изучить доходы бюджета Республики Казахстан и структуру экспорта. А там, в зависимости от временного периода, по-прежнему отмечается примерно на четверть прямая зависимость, и ещё больше - системная. Но у многих людей, далёких от сырьевого сектора, нынешняя раскорреляция между нефтью и тенге все равно вызывает вопросы.
Опыт показывает, что с повышением гибкости обменного курса в экономиках развивающихся стран, от Казахстана до Китайской Народной Республики, особое влияние имеет работа, которую выполняет бизнес. Вклад того или иного сектора в экономику определяется не только его успехом, но и его способностью убедить международного инвестора вкладывать в страну. Работа нефтяного сектора Республики Казахстан внесла определяющий вклад в повышение кредитоспособности страны, в сохранение кредитных рейтингов и в последующее улучшение прогнозов по ним.
Нефтяной сектор Казахстана отличает понимание экономики как одного большого предприятия, одним из показателей капитализации которого служит соотношение курса валюты и цен на нефть. В контексте разговоров о том, что будет с тенге, рублём и другими сырьевыми валютами, сегодня как никогда важны измеримые реалии.
Например, выручка сырьевиков Казахстана ненадолго приостановила рост в номинальном выражении, а прибыль даже показала небольшое снижение. Неприятно, очень неприятно. Естественно, что это в экономике должно как-то компенсироваться, хотя бы небольшим спуском давления со стороны начавшегося было укрепления тенге.
Общий показатель в промышленности Казахстана растёт на 8,5% в год, и инвесторам это внушает оптимизм в том, что со временем за тенге будут приобретать больше промышленной продукции. Опять же, участников рынка радуют высокие технологии, появляются и совсем фантастические расклады, при которых на одном-двух предприятиях людей некоторых профессий, скажем, сварщиков, есть планы в скором времени заменить роботами. В общем, Казахстану есть что показать. На этом фоне некоторое уменьшение взаимосвязи между нефтью и тенге просто снижает бремя для бизнеса, обеспечивающего будущее экономики.
В то же время нельзя назвать искусственной каждую новую волну снижения тенге, особенно когда волна эта больше похожа на затянувшийся процесс уменьшения стоимости государственной валюты. Одна из причин происходящего может заключаться в том, что инвесторам нравится рост не сам по себе, а относительно ожидаемых темпов повышения потребительских цен. Пока с начала года официальная инфляция едва набрала 4,2%, фактические темпы роста цен уже начинают «думать», куда идти дальше.
А тут вдруг еще возникает тот феномен, который некоторые в Казахстане называют «дефицитом бензина». Казалось бы, в такой благополучной сырьевой экономике нехватка топлива бывает нечасто, но вопросы энергетической и, шире, ресурсной обеспеченности никто не отменял, особенно для развивающихся государств. Притом, что доля нефти, реализуемой на внутреннем рынке, увеличилась до 9% с 4%, нехватка бензина свидетельствует не о каком-то кризисе, а о силе спроса, который порождён структурными изменениями в экономике. В результате к концу года инфляция вполне сможет набрать ещё несколько десятков базисных пунктов, и в этом плане нынешнее снижение тенге всё же отражает реалии.
Наиболее устойчивая модель, не зависящая от курса тенге, от тенговой выручки, рисуется в регионах Казахстана, где развито сельское хозяйство. Но роста в аграрном секторе РК в последнее время почти нет.
Поэтому, когда говорят, что тенге отвязался от нефтяных котировок, это только часть правды. Слишком многое в Казахстане пока ещё зависит от внешней экономики, от покупок казахстанской нефти Италией, Нидерландами, Францией. Но не нужно забывать, что именно нефть обеспечивает рост транспорта на +4,7% в год, торговли и связи - на +2,9% в год. По этой причине некоторое снижение тенге по отношению к доллару, пусть и немного затянувшееся - абсолютно рыночная практика, но до тех пор, пока больше похоже на временную трудность.
Отгадку на вопрос о причинах роста доллара по отношению к тенге при растущей нефти нужно искать в том, что сырьевой экономикой не становятся и не перестают быть. А еще - в опережающем влиянии возможных движений рынка бензина на спрос и предложение в других отраслях.
https://forbes.kz/process/expertise/tenge_perestaet_byit_syirevoy_valyutoy
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.10.2017 в 15:06:23 # 635278
едридмадрид 06.10.2017 в 15:17:01 # 635283
Цитата: shlenchak от 06.10.2017 15:15:27
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Цитата: едридмадрид от 06.10.2017 15:17:01
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Цитата: shlenchak от 06.10.2017 15:15:27
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.
bozon house 06.10.2017 в 15:29:10 # 635288
Цитата: Manitu от 06.10.2017 15:26:39А кто цену назначает за товар труда?
Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.
Цитата: едридмадрид от 06.10.2017 15:17:01
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Цитата: shlenchak от 06.10.2017 15:15:27
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.
Ладно , написали официальная.
Цитата: bozon house от 06.10.2017 15:29:10Ну это как на любом рынке. Если все продают только картошку, то и цена на неё будет никакая. И цену будет устанавливать покупатель. А вы привезите туда мясо, и цену будете устанавливать уже вы. Может пример не совсем удачный, но это я к тому, что каждый сам выбирает, картошку выращивать или мясо.
Цитата: Manitu от 06.10.2017 15:26:39А кто цену назначает за товар труда?
Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.
Цитата: едридмадрид от 06.10.2017 15:17:01
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Цитата: shlenchak от 06.10.2017 15:15:27
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
Бля плакать охотно, цены на все подняли, на бензин, на коммуналку, на продукты хорошо хоть зарплаты не подняли
зарплата не ЦЕНА , была бы ценой - 100% подняли бы
Зарплата - тоже цена. А труд - товар. Каждый сам выбирает кому и по какой цене продавать свой товар. И каждый сам может сделать свой товар конкурентноспособней и соответственно дороже.