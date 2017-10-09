Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР вопреки санкциям

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danilov 09 Октября 2017 в 13:02:13
Ким Чен Ын заявил, что "нужно укрепить опору на собственные силы, сорвать попытки развязывания ядерной войны и гнусные происки санкций". По его словам, ядерное оружие – это "меч-кладенец, позволяющий народам наслаждаться счастливой жизнью под синим небом, разогнав ядерные тучи насилия", а также "силы сдерживания, защищающие мир и безопасность на Корейском полуострове и в странах Северо-Восточной Азии". Они необходимы "для защиты от долговременной ядерной угрозы американского империализма", добавил Ким Чен Ын.
Он отметил, что США "фабрикуют резолюции о санкциях СБ ООН для уничтожения суверенитета КНДР и беснуются в предсмертной агонии". "Силы науки и техники являются основным рычагом для того, чтобы разбить" происки США, а также чтобы "добиться подъема в построении социалистической экономической державы", заключил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/economy/20171008/1506417303.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 09.10.2017 в 15:37:07 # 635878
«Они траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы» ВВП
Несмотря на жестокие санкции США и их сателлитов, народное хозяйство возросло"
- Хуссейн, дай нефть, я тебе фантики.
- Нет, - отвечает тот, - только за золото.
- А по печени?
- Я йог, ты повредишь руку.
Действительно, опасен. Позвал Джон друзей - Майкла, Мишеля, навалились и убили йога. Полегчало, но не совсем.
- Ким, бросай тренировки, переходи на йогу, - предлагают они.
- Нет, я лучше разучу смертельные удары.
- Ты не прав, Ким, не прав, мы с тобой не будем дружить, - только и смогли ответить друзья.
- Да, он не прав, я хочу дружить с вами, - закричал Нурик, - берите нефть, берите руды, мы затянем пояса и купим у вас все.
едридмадрид 09.10.2017 в 17:43:40 # 635892
пока старики и молодежь , а особенно дети в Северной коммунистической Корее ( КНДР) слушают очередные сказки от их лидера про ляляляля
и на такой радостной ноте , на тутешнем сайте выкладывается об успехах КНДР в экономике
едридмадрид 09.10.2017 в 17:46:49 # 635893
"
В Северную Корею доставлена очередная партия гуманитарной помощи из России в виде 800 тонн муки, сообщается в фейсбуке российского посольства в КНДР.
«31 июля сотрудники Генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн пшеничной муки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всю гумпомощь направят в провинции Рянган и Канвон для последующего производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин."
едридмадрид 09.10.2017 в 17:47:49 # 635894
Согласно информации Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), около 70% 25-миллионного населения Северной Кореи живет в условиях «продовольственной нестабильности».
Газета пишет, что Сеул, приостановивший поставки гумпомощи в 2016 году, вновь намерен ее оказывать, в то время как США не переставали отправлять средства на эти цели.
«По данным на начало сентября 2017 года, которыми мы располагаем, среди стран-доноров Северной Кореи значатся Россия (через WFP), США (через ЮНИСЕФ), Швейцария (по каналам WFP), Швеция (через ЮНИСЕФ), Канада (по каналам обеих этих организация) и Франция (через WFP), — сообщили в министерстве Южной Кореи по делам объединения."