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Экономика
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР вопреки санкциям
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danilov 09 Октября 2017 в 13:02:13
"Сложившееся положение доказывает, что наша партия продвигалась по правильному пути параллельного развития экономического строительства и строительства ядерных сил и энергично продвигалась по пути чучхейского (основанного на идеях чучхе – ред.) социализма. Несмотря на жестокие санкции США и их сателлитов, народное хозяйство возросло", — привело слова лидера страны северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил, что "нужно укрепить опору на собственные силы, сорвать попытки развязывания ядерной войны и гнусные происки санкций". По его словам, ядерное оружие – это "меч-кладенец, позволяющий народам наслаждаться счастливой жизнью под синим небом, разогнав ядерные тучи насилия", а также "силы сдерживания, защищающие мир и безопасность на Корейском полуострове и в странах Северо-Восточной Азии". Они необходимы "для защиты от долговременной ядерной угрозы американского империализма", добавил Ким Чен Ын.

Он отметил, что США "фабрикуют резолюции о санкциях СБ ООН для уничтожения суверенитета КНДР и беснуются в предсмертной агонии". "Силы науки и техники являются основным рычагом для того, чтобы разбить" происки США, а также чтобы "добиться подъема в построении социалистической экономической державы", заключил Ким Чен Ын.

https://ria.ru/economy/20171008/1506417303.html
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  SPYKER X 09.10.2017 в 15:21:27   # 635872
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  Blackadder 09.10.2017 в 15:37:07   # 635878
Хороший урожай травы, в этом году, что ли выдался?

«Они траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы» ВВП
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  jumanjiqz 09.10.2017 в 15:55:40   # 635881
Quote:
Несмотря на жестокие санкции США и их сателлитов, народное хозяйство возросло"

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  Manitu 09.10.2017 в 16:19:41   # 635883
Нам вроде никто ядрёной бомбой не угрожает, санкциями не душат, программу 2030 досрочно выполнена, ЭКСПО провели, на зимнюю олимпиаду претендуем со всеми дружим, нефти до и больше, в земле вся таблица Менделеева имеется, а население скоро тоже на траву перейдёт. Господа у власти, почему так? А? Ответьте пожалуйста гражданину Казахстана на такой вопрос.
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  bolatbol 09.10.2017 в 17:32:27   # 635891
Собрались как-то Джон-боксер, Иван-самбист, Ким-каратист, Хуссейн-йог и Нурик-ботан. Джон говорит:
- Хуссейн, дай нефть, я тебе фантики.
- Нет, - отвечает тот, - только за золото.
- А по печени?
- Я йог, ты повредишь руку.
Действительно, опасен. Позвал Джон друзей - Майкла, Мишеля, навалились и убили йога. Полегчало, но не совсем.
- Ким, бросай тренировки, переходи на йогу, - предлагают они.
- Нет, я лучше разучу смертельные удары.
- Ты не прав, Ким, не прав, мы с тобой не будем дружить, - только и смогли ответить друзья.
- Да, он не прав, я хочу дружить с вами, - закричал Нурик, - берите нефть, берите руды, мы затянем пояса и купим у вас все.
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  едридмадрид 09.10.2017 в 17:43:40   # 635892


пока старики и молодежь , а особенно дети в Северной коммунистической Корее ( КНДР) слушают очередные сказки от их лидера про ляляляля

и на такой радостной ноте , на тутешнем сайте выкладывается об успехах КНДР в экономике
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  едридмадрид 09.10.2017 в 17:46:49   # 635893
на самом деле
"
В Северную Корею доставлена очередная партия гуманитарной помощи из России в виде 800 тонн муки, сообщается в фейсбуке российского посольства в КНДР.
«31 июля сотрудники Генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн пшеничной муки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всю гумпомощь направят в провинции Рянган и Канвон для последующего производства витаминизированной смеси из злаков и печенья для детей, беременных, а также кормящих женщин."

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  едридмадрид 09.10.2017 в 17:47:49   # 635894
"США, несмотря на жесткую критику в адрес КНДР, продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Северной Кореи по каналам ООН. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию министерстве по делам объединения Южной Кореи.
Согласно информации Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), около 70% 25-миллионного населения Северной Кореи живет в условиях «продовольственной нестабильности».

Газета пишет, что Сеул, приостановивший поставки гумпомощи в 2016 году, вновь намерен ее оказывать, в то время как США не переставали отправлять средства на эти цели.
«По данным на начало сентября 2017 года, которыми мы располагаем, среди стран-доноров Северной Кореи значатся Россия (через WFP), США (через ЮНИСЕФ), Швейцария (по каналам WFP), Швеция (через ЮНИСЕФ), Канада (по каналам обеих этих организация) и Франция (через WFP), — сообщили в министерстве Южной Кореи по делам объединения."
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  старик 09.10.2017 в 18:54:03   # 635900
Блин, едрит плодовитый комментатор!
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