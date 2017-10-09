Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 09 Октября 2017 в 16:16:42
Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Мажилисе Парламента РК обсуждается документ "О ходе внедрения новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83 шага Плана нации "100 конкретных шагов".

"Минимальный размер заработной платы, среднемесячная номинальная заработная плата растут из года в год. Но минимальная заработная плата в этом году установлена в размере более 24 тысяч тенге. Примерно 62 евро, что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии", - отметила депутат Мажилиса Гульнар Иксанова.

Она отметила, что самый высокий размер минимальной заработной платы в Европе - в Люксембурге, где он составляет 1 999 евро.

"На октябрь текущего года сумма задолженности по заработной плате составляет 1,2 миллиарда тенге. Тревожно, что 25 процентов этой суммы - это сохранение текущей и просроченной задолженностей. То есть это новая задолженность, возникающая на наших предприятиях", - сообщила депутат нижней палаты Парламента Гульнар Иксанова.

Источник: tengrinews.kz
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь