Минимальную зарплату в Казахстане сравнили с заработками в Европе.

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Гоги80 09 Октября 2017 в 16:16:42
"Минимальный размер заработной платы, среднемесячная номинальная заработная плата растут из года в год. Но минимальная заработная плата в этом году установлена в размере более 24 тысяч тенге. Примерно 62 евро, что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии", - отметила депутат Мажилиса Гульнар Иксанова.
Она отметила, что самый высокий размер минимальной заработной платы в Европе - в Люксембурге, где он составляет 1 999 евро.
"На октябрь текущего года сумма задолженности по заработной плате составляет 1,2 миллиарда тенге. Тревожно, что 25 процентов этой суммы - это сохранение текущей и просроченной задолженностей. То есть это новая задолженность, возникающая на наших предприятиях", - сообщила депутат нижней палаты Парламента Гульнар Иксанова.
Источник: tengrinews.kz
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