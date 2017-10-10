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Экономика
Саудовская Аравия объявила о резком сокращении экспорта нефти
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danilov 10 Октября 2017 в 17:52:59
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco в следующем месяце произведет беспрецедентное «сокращение» поставок клиентам на 560 тыс. баррелей в день, говорится в заявлении министерства энергетики королевства.

Согласно этой информации, Aramco планирует поставлять 7,15 млн баррелей в день, «несмотря на очень высокий спрос», превышающий 7,7 млн баррелей в день, передает Bloomberg.

Как подчеркивается в заявлении саудовского ведомства, меры приурочено к предстоящей ключевой встрече 30 ноября в Вене, где будет приниматься решение о возможном продлении соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

«Королевство ожидает, что все другие участники попытаются последовать этому примеру», - отмечается в сообщении.

https://vz.ru/news/2017/10/9/890288.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 10.10.2017 в 18:15:06   # 636220
правильно, чтобы поднять цену, с начало надо сделать дефицит, точно так же происходит с бензином в Казахстане!!! гГыЫ арабы берут с нас пример
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  КЕДЫ 10.10.2017 в 19:01:46   # 636228
vova?
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  Мура45 10.10.2017 в 19:23:48   # 636236
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