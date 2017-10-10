Саудовская Аравия объявила о резком сокращении экспорта нефти

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danilov 10 Октября 2017 в 17:52:59
Согласно этой информации, Aramco планирует поставлять 7,15 млн баррелей в день, «несмотря на очень высокий спрос», превышающий 7,7 млн баррелей в день, передает Bloomberg.
Как подчеркивается в заявлении саудовского ведомства, меры приурочено к предстоящей ключевой встрече 30 ноября в Вене, где будет приниматься решение о возможном продлении соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.
«Королевство ожидает, что все другие участники попытаются последовать этому примеру», - отмечается в сообщении.
https://vz.ru/news/2017/10/9/890288.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 10.10.2017 19:01:46
vova?
vova?
Putin!