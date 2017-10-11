Олигарх Владимир Ким начал переговоры о судьбе Bank RBK

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Гость 11 Октября 2017 в 14:07:06
В среду, 11 октября, АО «Bank RBK» распространил сообщение, что банком вырабатывается комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения банка.
«Данный комплекс мер включает повышение капитализации финансового института, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и работы с проблемными займами», - говорится в пресс-релизе.
Также пресс-служба сообщила, что одним из акционеров банка Владимиром КИМОМ инициированы переговоры с другими акционерами, Национальным банком РК и правительством Казахстана для выработки комплекса мероприятий. В том числе в рамках сотрудничества государства и частного бизнеса Владимир Ким обсуждает условия докапитализации банка.
Напомним, во вторник, 10 октября, сайт forbes.kz сообщил, что в колл-центре банка заявили: клиенты БВУ в Алматы могут получить средства со своих валютных счетов только по предварительному запросу в течение пяти рабочих дней.
Без предварительной заявки деньги физлицам выдают только в нацвалюте и не более 100 тысяч тенге.
Также стало известно, что ограничено снятие наличных через банкоматы финансового учреждения, а юрлица могут снять со своих счетов до 1 млн тенге.
В колл-центре пояснили, что «банк испытывает небольшие временные трудности с выдачей наличных».
http://www.ratel.kz/raw/oligarh_vladimir_kim_nachal_peregov ory_o_sudbe_bank_rbk
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