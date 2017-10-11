Депутат ищет инициаторов отказа от строительства четвертого НПЗ в РК

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X-Daemon 11 Октября 2017 в 17:19:54
На пленарном заседании мажилиса парламента, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны, Айкын Конуров задал ряд вопросов, связанных со сложившейся ситуацией дефицита топлива, в том числе и по тому, кто стал инициатором отказа от строительства четвертого НПЗ в РК, передает корреспондент Zakon.kz.
«Казахстан испытывает очередной топливный кризис: дефицит нефтепродуктов и их закономерное подорожание. В свое время государство боролось с дефицитом за счет поиска новых поставщиков, схем импорта, вплоть до толлинговых операций в Китае. В итоге профильное министерство капитулировало и самоустранилось. В июле 2015 года отменено регулирование цен на АИ-92, в августе 2016 года на дизтопливо», - сказал парламентарий.
Он напомнил, что после топливного кризиса осенью 2014 года правительство заверяло, что после модернизации всех действующих НПЗ с 2017 года будет обеспечена потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандарта Евро 4 и 5.
«Топливный кризис осени 2017 года полностью опровергает оптимистические прогнозы правительства. Сегодня мы наблюдаем, что республика пожинает плоды отсутствия плана долгосрочного развития отечественной отрасли нефтепереработки. Это приводит к дефициту, удорожанию топлива, вызывает справедливое возмущение наших граждан. Топливный кризис влечет за собой рост цен на социально-значимые товары и услуги, подхлестывает инфляционные процессы, прямо бьет по уровню жизни казахстанцев», - констатировал А. Конуров.
В то же время депутат особо отметил, что в 2014 году Президент РК заявил о необходимости строительства нового НПЗ.
«Несмотря на это, правительством было принято, как показало время, неправильное решение - отказаться от строительства в пользу модернизации имеющихся. Следует особо отметить, что одновременно с дефицитом и ростом цен на моторное топливо в отопительный сезон подорожали уголь и газ. Стыдно наблюдать, что уголь, которого в стране добывается более 100 млн тонн, люди несут в холодные дома в мешках и сумках, оплачивая за мешок до тысячи тенге, что составляет от 25 тысяч до 30 тысяч тенге за тонну. У граждан возникает резонный вопрос, если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?» - добавил мажилисмен.
В свою очередь он обратился к главе кабмина с просьбой предоставить ответы на ряд вопросов.
«Просим предоставить ответы на следующие вопросы: кто был инициатором решения отказа от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в послании президента от 17 января 2014 года. Какие долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости имеются? Какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов, также просим предоставить информацию за 2016-2017 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав наших граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельные соглашения на рынке оптово-розничной торговли моторным топливом, углем и газом», - сказал парламентарий.
Как заключил депутат, проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отрасли и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящие к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан.
«Считаем также необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, местных исполнительных органов власти и квазигоссектора», - заключил А. Конуров.
https://www.zakon.kz
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Как-то так получается, если судить о выбранных приоритетах.
Мы лучше деньги потратим экспо.
Или еще лучше на переход на латиницу.
А энергетическое развитие пусть подождет.
alpha_portal 11.10.2017 в 18:51:56 # 636455
Цитата: alpha_portal от 11.10.2017 18:51:56
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.
по поводу омского нпз не так радужно там все. Ведь согласитесь основная инфа по поводу этого завода- от того жизнерадостного толстячка из всем известного ролика.
Хотел бы давно бы уж построили и заводы и электростанции, ещё в 90-х.
Однако не построили, и даже не думали. Все про какую-то модернизацию гундосят.
Вот и задайтесь вопросом, ПОЧЕМУ??
bozon house 11.10.2017 в 19:40:55 # 636469
Цитата: bolatbol от 11.10.2017 19:05:49Про таксистов - хорошо!
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
alpha_portal 11.10.2017 в 21:44:50 # 636494
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:55:23
по поводу омского нпз не так радужно там все. Ведь согласитесь основная инфа по поводу этого завода- от того жизнерадостного толстячка из всем известного ролика.
Цитата: alpha_portal от 11.10.2017 18:51:56
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.
по поводу омского нпз не так радужно там все. Ведь согласитесь основная инфа по поводу этого завода- от того жизнерадостного толстячка из всем известного ролика.
Ну дык я того толстячка слышал тоже и поковырял тырнет про Омский НПЗ. Он и в самом деле очень не плох... Если бы все наши НПЗ так модернезировать и новый строить не пришлось бы... Но с другой стороны проще построить новый, чтобы старые не останавливать. А как новый построится можно один из заводов остановить на модернизацию...
alpha_portal 11.10.2017 в 21:45:44 # 636495
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:56:55
Ах Илья, Илья. Молод ты еще совсем, а такие серьезные речи говоришь и выводы делаешь.
Ах Илья, Илья. Молод ты еще совсем, а такие серьезные речи говоришь и выводы делаешь.
Ну я со своей же колокольни говорю
alpha_portal 11.10.2017 в 21:50:57 # 636496
Цитата: bolatbol от 11.10.2017 19:05:49
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
И шо вы думаете? кто это все будет строить и поставлять?
Ну да таксисты понадобятся и магазинчики и кафешки, а плюс еще туча аптек с ТойХанами
А говорю я так, потому что живу тут. И все вижу. И из года в год ничегошеньки не меняется и не поменяется. Я почему то в этом уверен...
Серьезно это или не серьезно, но верыНет... увы