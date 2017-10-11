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Экономика
Депутат ищет инициаторов отказа от строительства четвертого НПЗ в РК
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X-Daemon 11 Октября 2017 в 17:19:54
В 2014 году Президент РК давал поручение правительству по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода, который так и не был построен.

На пленарном заседании мажилиса парламента, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны, Айкын Конуров задал ряд вопросов, связанных со сложившейся ситуацией дефицита топлива, в том числе и по тому, кто стал инициатором отказа от строительства четвертого НПЗ в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Казахстан испытывает очередной топливный кризис: дефицит нефтепродуктов и их закономерное подорожание. В свое время государство боролось с дефицитом за счет поиска новых поставщиков, схем импорта, вплоть до толлинговых операций в Китае. В итоге профильное министерство капитулировало и самоустранилось. В июле 2015 года отменено регулирование цен на АИ-92, в августе 2016 года на дизтопливо», - сказал парламентарий.

Он напомнил, что после топливного кризиса осенью 2014 года правительство заверяло, что после модернизации всех действующих НПЗ с 2017 года будет обеспечена потребность Казахстана в светлых нефтепродуктах стандарта Евро 4 и 5.

«Топливный кризис осени 2017 года полностью опровергает оптимистические прогнозы правительства. Сегодня мы наблюдаем, что республика пожинает плоды отсутствия плана долгосрочного развития отечественной отрасли нефтепереработки. Это приводит к дефициту, удорожанию топлива, вызывает справедливое возмущение наших граждан. Топливный кризис влечет за собой рост цен на социально-значимые товары и услуги, подхлестывает инфляционные процессы, прямо бьет по уровню жизни казахстанцев», - констатировал А. Конуров.

В то же время депутат особо отметил, что в 2014 году Президент РК заявил о необходимости строительства нового НПЗ.

«Несмотря на это, правительством было принято, как показало время, неправильное решение - отказаться от строительства в пользу модернизации имеющихся. Следует особо отметить, что одновременно с дефицитом и ростом цен на моторное топливо в отопительный сезон подорожали уголь и газ. Стыдно наблюдать, что уголь, которого в стране добывается более 100 млн тонн, люди несут в холодные дома в мешках и сумках, оплачивая за мешок до тысячи тенге, что составляет от 25 тысяч до 30 тысяч тенге за тонну. У граждан возникает резонный вопрос, если правительство допускает такую ситуацию, то зачем нам такое правительство?» - добавил мажилисмен.

В свою очередь он обратился к главе кабмина с просьбой предоставить ответы на ряд вопросов.

«Просим предоставить ответы на следующие вопросы: кто был инициатором решения отказа от строительства четвертого НПЗ, о котором говорилось в послании президента от 17 января 2014 года. Какие долгосрочные целевые ориентиры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и по их стоимости имеются? Какие меры предпринимаются для развития конкуренции на рынке производства и продажи нефтепродуктов, также просим предоставить информацию за 2016-2017 годы о результатах работы уполномоченных органов по защите прав наших граждан в сфере противодействия монополизации, ценового сговора, картельные соглашения на рынке оптово-розничной торговли моторным топливом, углем и газом», - сказал парламентарий.

Как заключил депутат, проблемы неэффективного управления нефтеперерабатывающей отрасли и огрехи в системе управления центральных и местных исполнительных органов власти, приводящие к дефициту и росту цен в Казахстане, недопустимо перекладывать на граждан.

«Считаем также необходимым разработать и внедрить системную политику развития производства с целью обеспечить выпуск доступного и качественного отечественного топлива, навести жесткий порядок в сфере поставок угля и газа, а не прятаться за отменой регулирования и увольнением нескольких функционеров профильных министерств, местных исполнительных органов власти и квазигоссектора», - заключил А. Конуров.

https://www.zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 11.10.2017 в 18:36:55   # 636449
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  Mikado 11.10.2017 в 18:39:08   # 636450
Латиница нужнее чем НПЗ. НПЗ слили, а за латиницу так рьяно взялись, как будто в ней истинное спасение от всех бед. Будет латиница- будет и топливо.
Как-то так получается, если судить о выбранных приоритетах.
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  Bako 11.10.2017 в 18:43:56   # 636451
Услышат ли его?
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  Antoxa 11.10.2017 в 18:46:20   # 636453
Зачем нам еще один НПЗ?
Мы лучше деньги потратим экспо.
Или еще лучше на переход на латиницу.
А энергетическое развитие пусть подождет.
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  alpha_portal 11.10.2017 в 18:51:56   # 636455
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.
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  КЕДЫ 11.10.2017 в 18:55:23   # 636457
Цитата: alpha_portal от 11.10.2017 18:51:56
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.


по поводу омского нпз не так радужно там все. Ведь согласитесь основная инфа по поводу этого завода- от того жизнерадостного толстячка из всем известного ролика.
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  КЕДЫ 11.10.2017 в 18:56:55   # 636458
Ах Илья, Илья. Молод ты еще совсем, а такие серьезные речи говоришь и выводы делаешь.
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  bolatbol 11.10.2017 в 19:05:49   # 636460
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
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  андремас 11.10.2017 в 19:22:33   # 636461
Нихха вы не понимаете политики "партии".
Хотел бы давно бы уж построили и заводы и электростанции, ещё в 90-х.
Однако не построили, и даже не думали. Все про какую-то модернизацию гундосят.
Вот и задайтесь вопросом, ПОЧЕМУ??
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  vvka 11.10.2017 в 19:26:46   # 636463
Клоуны. Причем бездарные. Что вы все вдруг заговорили? Видимо почувствовали, как всколыхнулся народ-то? Бойтесь суки.
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  bozon house 11.10.2017 в 19:40:55   # 636469
Цитата: bolatbol от 11.10.2017 19:05:49
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.
Про таксистов - хорошо!
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  alpha_portal 11.10.2017 в 21:44:50   # 636494
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:55:23
Цитата: alpha_portal от 11.10.2017 18:51:56
А ведь по прводу модернизации правительство тоже дело говорит. Один модернезированный завод в Омске пепебьет все наши старые нпз... Но нет блин... Надо строить новый.


по поводу омского нпз не так радужно там все. Ведь согласитесь основная инфа по поводу этого завода- от того жизнерадостного толстячка из всем известного ролика.

Ну дык я того толстячка слышал тоже и поковырял тырнет про Омский НПЗ. Он и в самом деле очень не плох... Если бы все наши НПЗ так модернезировать и новый строить не пришлось бы... Но с другой стороны проще построить новый, чтобы старые не останавливать. А как новый построится можно один из заводов остановить на модернизацию...
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  alpha_portal 11.10.2017 в 21:45:44   # 636495
Цитата: КЕДЫ от 11.10.2017 18:56:55
Ах Илья, Илья. Молод ты еще совсем, а такие серьезные речи говоришь и выводы делаешь.

Ну я со своей же колокольни говорю
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  alpha_portal 11.10.2017 в 21:50:57   # 636496
Цитата: bolatbol от 11.10.2017 19:05:49
На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.

И шо вы думаете? кто это все будет строить и поставлять?
Ну да таксисты понадобятся и магазинчики и кафешки, а плюс еще туча аптек с ТойХанами
А говорю я так, потому что живу тут. И все вижу. И из года в год ничегошеньки не меняется и не поменяется. Я почему то в этом уверен...
Серьезно это или не серьезно, но верыНет... увы
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  bolatbol 11.10.2017 в 22:08:55   # 636501
Деньги есть, пенсионные и стаб фонд. Вложение в кап.строительство надежнее, чем в доллар или золото. Потому шта. Заказы крупные нужны нашим цементным заводам. Кар.мет может поставить арматуру, профнастил. В Кентау есть трансформаторный. С Балхаша можно медную проволоку заказать. Есть цеха, где мотают роторы и статоры электродвигателей. Заводы можно восстановить, привлечь людей. Насосы отливать, приборы чинить, варить реактора, теплообменники и печи. Все это в работе принесет гарантированную прибыль в 100% в год. Это не доллар и не золото.
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  Витал 11.10.2017 в 22:12:09   # 636502
в аккурате бы он со своими вопросами, так ведь можно копнуть под нольпервого
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