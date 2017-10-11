Депутат ищет инициаторов отказа от строительства четвертого НПЗ в РК

На западе, юге, в центре есть заводы. Осталось где-нибудь в Семее замутить строительство. А это 2000-3000 рабочих мест на самом заводе, появятся деньги в семьях, магазинчики, кафешки оживут, таксисты. Для строительства нужны будут строители, материалы, оборудование. Заказы будут крупные цементным заводам, металлургическим, насосным цехам, электродвигательным, приборы будут нужны. ТЭЦ нужна для тока и пара. Трубопровод надо тянуть. Со станции топливо будет отгружаться, экспорт возможен. Огромная польза от заводов.