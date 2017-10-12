Курс нацвалюты укрепился

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Октября 2017 в 00:17:03
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 11 октября 2017 года составил 335,27 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 335,10 тенге за доллар США, максимальный — 335,41 тенге, курс закрытия — 335,25 тенге. Объем торгов по доллару США составил 151 млн 400 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 527.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 339 тенге, Алматы — 339 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 335,54 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 11 октября составляет 337,48 тенге за 1 доллар США. 12 октября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 335,54 тенге за 1 доллар.
Комментарии, по рейтингу, по дате
И д и т е н а х у й д а л б о ё б ы
Коррупционеры , не упустите момент пополнить запасы "зеленью". Всё делается для вас , родимых .
КоТэ_НаРкОтЭ 12.10.2017 в 01:34:11 # 636545