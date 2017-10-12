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Экономика
Китай запустил систему международных платежей в юанях CIPS
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danilov 12 Октября 2017 в 08:38:35
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU – Народный банк Китая в четверг провел первый зарубежный денежный перевод в юанях в новой национальной системе международных платежей - China International Payment System (CIPS), сообщает BBC.

Система позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

CIPS призвана расширить мировое использование китайской валюты и повысить уровень ее международного признания, в частности, в Европе и США. Кроме того, как пишет Financial Times, Пекин таким образом хочет защититься от разведывательных организаций США, имеющих доступ к расчетной системе SWIFT.

Первая транзакция в юанях через новую систему была проведена из Китая в Люксембург, на адрес шведской компании IKEA, говорится в сообщении китайского центробанка.

До запуска CISP международные переводы в китайской валюте должны были осуществляться в основном через офшорные расчетные банки в Гонконге, Сингапуре или Лондоне. Процедура была медленной и затратной.

Как ожидается, новая система позволит значительно снизить стоимость международных транзакций в юанях и время на осуществление денежных переводов.

В середине сентября НБК разослал подробные инструкции о внедрении CIPS 19 банкам, включая китайские подразделения 8 иностранных финансовых организаций (в том числе HSBC, Standard Chartered и Citibank).

Как сообщает китайское информагентство "Синьхуа", платежная система работает в Пекине ежедневно с 9 до 20 часов.

По данным SWIFT, в августе юань впервые поднялся на четвертое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, опередив японскую иену. Однако его доля в расчетах остается низкой - 2,8%.
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