Китай запустил систему международных платежей в юанях CIPS

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danilov 12 Октября 2017 в 08:38:35
Система позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.
CIPS призвана расширить мировое использование китайской валюты и повысить уровень ее международного признания, в частности, в Европе и США. Кроме того, как пишет Financial Times, Пекин таким образом хочет защититься от разведывательных организаций США, имеющих доступ к расчетной системе SWIFT.
Первая транзакция в юанях через новую систему была проведена из Китая в Люксембург, на адрес шведской компании IKEA, говорится в сообщении китайского центробанка.
До запуска CISP международные переводы в китайской валюте должны были осуществляться в основном через офшорные расчетные банки в Гонконге, Сингапуре или Лондоне. Процедура была медленной и затратной.
Как ожидается, новая система позволит значительно снизить стоимость международных транзакций в юанях и время на осуществление денежных переводов.
В середине сентября НБК разослал подробные инструкции о внедрении CIPS 19 банкам, включая китайские подразделения 8 иностранных финансовых организаций (в том числе HSBC, Standard Chartered и Citibank).
Как сообщает китайское информагентство "Синьхуа", платежная система работает в Пекине ежедневно с 9 до 20 часов.
По данным SWIFT, в августе юань впервые поднялся на четвертое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, опередив японскую иену. Однако его доля в расчетах остается низкой - 2,8%.
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