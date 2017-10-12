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Экономика
Казахстан и Россия удвоили число СП
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danilov 12 Октября 2017 в 08:59:48
За шесть месяцев 2017 года товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос более чем на треть, передает телеканал «МИР 24».

В Казахстане работает почти 8 тыс. совместных с Россией предприятий (СП). Это почти в два раза больше, чем три года назад.

«То, что мы ощутили в первую очередь — стало проще с платежами, контрактами, так как у нас с Россией и Беларусью есть контракты. Мы не чувствуем каких-то преград, все достаточно быстро. По прохождению границ у нас тоже вопросов никаких нет», — заявил директор российско-казахстанского СП «Алматинский автоцентр» Андрей Ковганов.

«Был момент, когда наш товарооборот стал снижаться, это было связано с мировым экономическим и финансовым кризисом. Но наличие ЕАЭС послужило тому, что этот сложный период был преодолен, и наш товарооборот, как и взаимный товарный оборот всех стран ЕАЭС, начал расти. В этом году он вырос за полугодие на 34%. Это значительный рост. И мы надеемся, что к концу года он удвоится», — отмечает посол России в Казахстане Михаил Бочарников.

В целом, ЕАЭС дал стимул для развития внутренних экономик. «ВВП всех стран в первом полугодии вырос на 1,8%. То есть рост идет не только в Казахстане, но и во всех странах в общем объеме ВВП ЕАЭС. Товарооборот государств-членов ЕАЭС с третьими странами, не участниками нашего союза, тоже возрос — увеличился на 26,2%», — сказал вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Бауржан Бекешев.
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  niko19 12.10.2017 в 09:43:03   # 636585
В целом, ЕАЭС дал стимул для развития внутренних экономик. «ВВП всех стран в первом полугодии вырос на 1,8%. То есть рост идет не только в Казахстане, но и во всех странах в общем объеме ВВП ЕАЭС. Товарооборот государств-членов ЕАЭС с третьими странами, не участниками нашего союза, тоже возрос — увеличился на 26,2%», — сказал вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Бауржан Бекешев. НУ ДА ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ У НАШИХ ЧИНОВНИКОВ, БОЛТАТЬ ЯЗЫКОМ! НУ И ЧТО ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛСЯ ТОВАРООБОРОТ, НУ И ЧТО ЧТО ЭКОНОМИКА НАЧАЛА ДВИГАТЬСЯ. ЧЕ ТОЛКУ. ЖИЗНЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ ДОРОЖАЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, КОМ-УСЛУГИ, БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ,ЛАДНО КАЗАЛОСЬ БЫ ПОЛБЕДЫ, ТАК ЕГО Ж НЕТ ЕЩЕ НИГДЕ, НЕФТЯНАЯ СТРАНА ЕПТА. ЗАТО СТАТИСТИКА ВЗЯТАЯ С ВОЗДУХА, ВЫСРАНАЯ ИЗ НИЧЕГО ГЛАЗ РАДУЕТ, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
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  андремас 12.10.2017 в 10:37:11   # 636617
Давайте такой заголовок напишем.
Число СП Казахстана и России выросло в 8 тысяч раз!
(по сравнению с 1991 годом)
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