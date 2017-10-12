Казахстан и Россия удвоили число СП

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danilov 12 Октября 2017 в 08:59:48
В Казахстане работает почти 8 тыс. совместных с Россией предприятий (СП). Это почти в два раза больше, чем три года назад.
«То, что мы ощутили в первую очередь — стало проще с платежами, контрактами, так как у нас с Россией и Беларусью есть контракты. Мы не чувствуем каких-то преград, все достаточно быстро. По прохождению границ у нас тоже вопросов никаких нет», — заявил директор российско-казахстанского СП «Алматинский автоцентр» Андрей Ковганов.
«Был момент, когда наш товарооборот стал снижаться, это было связано с мировым экономическим и финансовым кризисом. Но наличие ЕАЭС послужило тому, что этот сложный период был преодолен, и наш товарооборот, как и взаимный товарный оборот всех стран ЕАЭС, начал расти. В этом году он вырос за полугодие на 34%. Это значительный рост. И мы надеемся, что к концу года он удвоится», — отмечает посол России в Казахстане Михаил Бочарников.
В целом, ЕАЭС дал стимул для развития внутренних экономик. «ВВП всех стран в первом полугодии вырос на 1,8%. То есть рост идет не только в Казахстане, но и во всех странах в общем объеме ВВП ЕАЭС. Товарооборот государств-членов ЕАЭС с третьими странами, не участниками нашего союза, тоже возрос — увеличился на 26,2%», — сказал вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Бауржан Бекешев.
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Число СП Казахстана и России выросло в 8 тысяч раз!
(по сравнению с 1991 годом)