Китай создал платежную систему для транзакций в рублях и юанях

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Октября 2017 в 22:40:32
Система PVP (payment versus payment, платеж против платежа), позволяющая проводить сделки в двух различных валютах, была запущена в понедельник после одобрения Народного банка Китая.
Согласно сообщению, платежная система для торговли в юанях и другой иностранной валюте создана впервые. PVP сократит риски при расчетах и улучшит эффективность валютного рынка, указывает CFETS. Китай планирует создать подобные системы и с другими валютами.
https://rns.online/finance/Kitai-sozdal-platezhnuyu-sistemu-dlya-tranzaktsii-v-rublyah-i-yuanyah-2017-10-12/
Комментарии, по рейтингу, по дате