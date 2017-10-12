Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Китай создал платежную систему для транзакций в рублях и юанях
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Октября 2017 в 22:40:32
Китай создал платежную систему для проведения транзакций в юанях и российских рублях, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Китайской валютной торговой системы (CFETS).

Система PVP (payment versus payment, платеж против платежа), позволяющая проводить сделки в двух различных валютах, была запущена в понедельник после одобрения Народного банка Китая.

Согласно сообщению, платежная система для торговли в юанях и другой иностранной валюте создана впервые. PVP сократит риски при расчетах и улучшит эффективность валютного рынка, указывает CFETS. Китай планирует создать подобные системы и с другими валютами.

https://rns.online/finance/Kitai-sozdal-platezhnuyu-sistemu-dlya-tranzaktsii-v-rublyah-i-yuanyah-2017-10-12/
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь