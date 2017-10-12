КТК завершил работы по расширению нефтепроводной системы на территории Казахстана

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danilov 12 Октября 2017 в 23:10:43
Как поясняет компания, в Атырауской области была введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая станция А-НПС-3А.
«В Исатайском районе Атырауской области 12 октября 2017 года Каспийский трубопроводный консорциум завершил все работы в рамках проекта расширения мощности КТК на территории республики Казахстан. В эксплуатацию торжественно введена последняя из строившихся казахстанских нефтеперекачивающих станций консорциума – А-НПС-3А», - говорится в сообщении.
Проект расширения трубопроводной системы КТК предусматривает увеличение мощностей до 67 млн тонн.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
https://rns.online/energy/KTK-zavershil-raboti-po-rasshireniyu-nefteprovodnoi-sistemi-na-territorii-Kazahstana-2017-10-12/
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