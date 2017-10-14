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Экономика
Казахстанские госорганы закупают бензин по 180-200 тенге
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danilov 14 Октября 2017 в 00:23:03
Казахстанские государственные учреждения и организации закупают горючее топливо по 180-200 тенге, пишет Tengrinews.kz.

По данным портала госзакупок, управление внутренних дел Петропавловска заказал бензин АИ-92 по цене 205 тенге за литр, выделив в общем более 13 млн. при этом в цену не входит налог.

В ВКО ДЮСШ имени Бакытхана Сайханова закупает горючее топливо АИ-92 по цене 193 тенге за литр. Всего выделено около 350 тысяч тенге.

В Акмолинской области жилищно-коммунальное управление готово купить бензин по 176 тенге. А сельский акимат округа имени Мамаита Омарова в Аксу и акимат Еркинского сельского округа в Талдыкоргане выделяют на госзакупку бензина 170 тенге за литр.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Баке 14.10.2017 в 01:33:54   # 636934
Они уже в будущем живут?Вот бы спросить как там.
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