Казахстанские госорганы закупают бензин по 180-200 тенге

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danilov 14 Октября 2017 в 00:23:03
По данным портала госзакупок, управление внутренних дел Петропавловска заказал бензин АИ-92 по цене 205 тенге за литр, выделив в общем более 13 млн. при этом в цену не входит налог.
В ВКО ДЮСШ имени Бакытхана Сайханова закупает горючее топливо АИ-92 по цене 193 тенге за литр. Всего выделено около 350 тысяч тенге.
В Акмолинской области жилищно-коммунальное управление готово купить бензин по 176 тенге. А сельский акимат округа имени Мамаита Омарова в Аксу и акимат Еркинского сельского округа в Талдыкоргане выделяют на госзакупку бензина 170 тенге за литр.