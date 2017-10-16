Путин принял решение о скором введении крипторубля

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danilov 16 Октября 2017 в 09:59:53
Чиновник отметил, что уже подготовлен проект постановления правительства со всеми необходимыми регламентами. По его словам, крипторубль «будет сделан быстро». Никифоров заявил, что говорит об этом уверенно, поскольку «если мы не запустим свой крипторубль, то за нас это обязательно кто-то сделает. Государство это понимает».
В крипторубле, как отметил Никифоров, будет использоваться российская криптография, при этом его будет невозможно «майнить». Министр пояснил, что скорее всего, национальная криптовалюта будет представлять собой закрытую модель с определённым объёмом регулируемой эмиссии.
Комментируя вопросы, возникающие в связи с налогообложением операций с крипторублём, Никифоров отметил, что их ещё предстоит обсудить. При этом он предложил уйти от НДС и налога на прибыль и исчислять сумму по ставке налога на доходы физических лиц, как в случае с крипторублём, так и с остальными криптовалютами.
Министр сообщил, что создание крипторубля не повлечёт за собой автоматическую легализацию биткоина и других криптовалют.
Я не верю в биткоин, а верю в регулируемую эмиссию криптовалюты.
Выступление Никифорова стало продолжением ряда официальных заявлений, которые были сделаны после совещания по криптовалютам у президента. На нём Путин призвал «не городить лишних барьеров» и выстроить регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере.
Вслед за этим министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство намерено «возглавить и отрегулировать» российский криптовалютный рынок, а его заместитель Алексей Моисеев сообщил, что в правительстве поддержали ограничение на покупку криптовалют в России определённой суммой.
https://tjournal.ru/60610-nikolay-nikiforov-soobshchil-o-skorom-vvedenii-kriptorublya
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bozon house 16.10.2017 в 10:47:37 # 637249