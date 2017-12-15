Судьба Казкома решена

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danilov 15 Декабря 2017 в 17:18:15
F: Умут Болатхановна, принято ли решение по сценарию с вашим новым активом – Казкоммерцбанком?
- С тех пор как мы зашли в Казком, мы занимались его изучением, на что ушло 5 месяцев. Для этих целей мы наняли бизнес-консультантов как по бизнес-девелопменту, так и по IT. На самом деле, мы и до этого строили какие-то бизнес-планы: негативные и позитивные стороны возможного сценария покупки банка. Уже тогда мы видели большой потенциал в синергии Халыка и Казкома, как от объединения, так и без объединения. Сценариев было несколько, в том числе различная специализация банков: один, допустим, розничный, другой – корпоративный. В итоге мы поняли, что оптимальный вариант – это объединение двух банков.
Объединение будет разделено на несколько составляющих: процессы, процедуры, IT-платформа. Последний момент особо важен, так как у нас с Казкомом совершенно разные платформы. Казком силен во фронтальных системах, но недоинвестирован в бэк-офисе, и возникают вопросы по эффективности IT-интеграции БТА в их систему. В Халыке ситуация противоположная: сильные единая автоматическая банковская система и бэк-система, но мы менее продвинуты в дистанционных каналах.
F: Что по срокам?
- Объединение банков уже запущено на уровне внутренних интеграционных процессов. Банки будут существовать как два отдельных юридических лица, до даты объединения де-юре. Объединение может занять до года – мы ожидаем, что к концу 2018 процесс интеграции двух банков полностью завершится.
После объединения останется один банк – Халык. Что будет с брендом «Казком», мы пока не можем окончательно сказать. Возможно, мы найдем ему применение в направлении розничных клиентов, дополнительных сервисов. Останется и Homebank.
F: То есть, бренда «Казком» не будет?
- Как отдельного юрлица в будущем, наверное, да. Но как бренд, торговая марка Qazkom может сохраняться на карточках и сервисах для розничных клиентов. Потому что фронтальные системы мы берем казкомовские.
F: Хочется минутку помолчать… Какой самый критичный момент в объединении банков?
- Для нас важна удовлетворенность со стороны клиентов. Главное – чтобы не ухудшился наш сервис.
F: Будет ли ребрендинг, рестайлинг, лифтинг?
- Пока ничего не могу сказать. Но у Казкома есть хороший слоган «Мы вместе!».
F: В каком месте?
- Мы вместе – лидеры!
F: Ожидаете ли какие-то «швы» в плане технической интеграции банков?
- Нет. Мы не можем этого допустить: у нас огромная клиентская база, филиальная сеть. Миграция должна пройти без «швов». Возможно, мы отработаем интеграцию на каком-то одном сервисе, или одном филиале, или только рознице – вариантов много. Более того, у нас есть прекрасный интеграционный опыт с Altyn Bank, который мы присоединили за одни выходные. Аналогичный опыт есть в Казкоме, когда они покупали БТА.
F: Что будет с кадрами? Ожидается ли оптимизация?
- Этот процесс уже запущен. Часть сотрудников Казкома уже работает в Халыке. Мы пытаемся микшировать сотрудников на уровне филиалов для обмена опытом…
F: Сокращения будут?
- Жестких сценариев не ожидаем. Думаю, что кадровый вопрос полностью закроется уже после завершения объединения. Но, разумеется, какая-то оптимизация будет происходить. Правда, конечная оргструктура банка пока не определена.
F: Ожидаете ли вы каких-то действий со стороны рейтинговых агентств?
- Мы с ними еще не разговаривали, но, думаю, что не будет негатива.
F: Каким вы видите Халык банк после объединения?
- Самый большой банк страны, лидер рынка, с лучшими рейтингами, с самым крупным капиталом, лидер розницы, с самой крупной в стране розничной сетью (745 точек продаж), с самой крупной банкоматной сетью (здесь уже проведена интеграция).
Корпоративным клиентам банк станет еще комфортнее, так как лимит на одного заемщика увеличится из-за капитала объединенного банка, который станет совсем большим. Фактически, ограничений по кредитованию юрлиц не будет.
Доля рынка объединенного банка будет на уровне 37%.
F: Какие у вас ожидания по NPL?
- Тема с NPL сложная. Уровень этого показателя в Казкоме сегодня – свыше 40%. Мы занимаемся очисткой портфеля, под это создан пул провизий. Есть несколько вариантов развития ситуации – погашение, продажа активов, передача в специализированные компании (КУСА). В этом году, наверное, мы увидим большой объем по списанию – с баланса во внебаланс. Основная работа в этом направлении пойдет в первом полугодии следующего года.
F: Какой прогноз по уровню NPL?
- В целом, мы должны будет соответствовать нормативам Нацбанка РК – 10%.
F: Что будет с «дочками» Халыка и Казкома?
- По некоторым из них уже приняты решения. У нас два банка в России, которые мы тоже будем объединять, но уже на базе Москоммерцбанка; процесс запущен. Принято решение об объединении Казкоммерц-Полиса и Казахинстраха. Другие иностранные банки, понятно, остаются в группе.
По Halyk Finance и Казкоммерц Секьюритиз решение пока не принято. Мы смотрим на то, как будет развиваться пенсионный рынок, возможно, одна из компаний будет специализироваться на управлении пенсионными активами.
F: Какие планы по выходам на новые рынки?
- Смотрим на Узбекистан, я уже говорила об этом. Считаем, что на этом рынке есть хороший потенциал. Других планов пока нет.
https://forbes.kz/finances/finance/sudba_kazkoma_reshena
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
...у Казкома есть хороший слоган «Мы вместе!».
F: В каком месте?
F: В каком месте?