СМИ сообщили о заблокированных счетах Михаила Прохорова в банке на Кипре

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danilov 16 Декабря 2017 в 18:00:45
По информации регулятора, все счета оформлены на четырех «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. В 2014 году Министерство финансов США заподозрило FBME Bank Ltd в неисполнении закона о противодействии отмыванию денег. В мае текущего года банк был закрыт по рекомендации кипрского регулятора.
Как сообщает The Daily Beast, господина Прохорова не обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Представитель Михаила Прохорова заявил, что компании группы ОНЭКСИМ сотрудничают со многими банками по всему миру. «Михаил Прохоров ни в коем случае не просил никакой банк скрыть его активы в связи с участием в выборах президента России в 2012 году»,— сказал его представитель. По информации издания, Михаил Прохоров является не единственным россиянином, у которого есть счета в FBME Bank Ltd.
КоммерсантЪ
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