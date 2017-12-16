Центробанк не исключил покупку суверенного долга РФ в случае санкций США

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danilov 16 Декабря 2017 в 18:51:53
"Мы это не исключаем, но не факт, что мы посчитаем целесообразным применять этот инструмент", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, будет ли ЦБ покупать российские бонды, чтобы поддержать рынок в случае введения новых санкций США.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.
РИА Новости
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