Всемирный банк сворачивает поддержку нефтегазовых проектов

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danilov 16 Декабря 2017 в 19:14:15
«Будучи глобальным многосторонним институтом развития, Всемирный банк продолжает адаптировать свои операции к быстро меняющемуся миру. Группа Всемирного банка больше не будет финансировать добычу нефти и газа после 2019 года», — сказано в пресс-релизе банка.
Исключение будет сделано только для наиболее бедных стран, где добыча газа принесет очевидную выгоду для обеспечения энергией неимущих слоев населения. Кроме того, проект по добыче ископаемого топлива должен соответствовать нормам и правилам, предусмотренным Парижским соглашением 2015 года.
Напомним, в сентябре министр окружающей среды Франции Николя Юло представил законопроект о запрете разведки и добычи нефти и газа на территории страны к 2040 году. Этот документ стал первым шагом в рамках «климатического плана» Франции. «Мы находимся в авангарде. То, что происходит во Франции, должно быть во всем мире», — заявил тогда Эммануэль Макрон.
https://eadaily.com/ru/news/2017/12/13/vsemirnyy-bank-svorachivaet-podderzhku-neftegazovyh-proektov
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