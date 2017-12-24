Казахстан занял в ежегодном рейтинге влиятельного американского журнала 65 место

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едридмадрид 24 Декабря 2017 в 19:31:46
Вперед, Британия!
После того как Соединенное Королевство проголосовало в прошлом году за выход из Европейского Союза, все предсказывали, что британская экономика рухнет. Да, фунт упал на 9% по отношению к доллару на следующий же день после референдума и остается низким, но экономика в целом держится неплохо.
ВВП в 2016 вырос на 1,8%, продолжив рост в 2017-м, а уровень безработицы снизился до 42-летнего минимума – 4,3%.
Лидерство Великобритании (кстати, первое за 12-летнюю историю рейтинга) обеспечили уровень технологий и высокая квалификация рабочей силы. В прошлом году страна занимала пятое место, но в нынешнем изменились показатели рейтинга. Вдобавок к соблюдению прав собственности, инновациям, налоговому бремени, защите инвестиций, уровню коррупции, бюрократизма и свободы (личной, торговой и денежной), Forbes стал учитывать образованность рабочей силы, инфраструктуру, размер рынка, качество жизни и политический риск. Всего в равной степени оценивались 15 параметров.
Данные рейтинга основаны на опубликованных отчетах Freedom House, фонда Heritage, Alliance Property Rights, ООН, Transparency International, Всемирного банка, Aon, Marsh & McLennan и Всемирного экономического форума.
Великолепная десятка
Второе место заняла Новая Зеландия, причем третий год подряд. Эта островная страна в юго-западной части Тихого океана насчитывает всего 4,5 млн человек, но ее экономика в этом году выросла на 3,6%. Среди стран, входящих в топ-20, только экономика Ирландии росла быстрее.
За последние четыре десятилетия Новая Зеландия превратилась из аграрной экономики в промышленно развитый, свободный рынок. Новозеландцы приватизировали десятки отраслей: авиапервозки, страхование, банковское дело и телекоммуникации, ранее контролируемые правительством. Страна на первом месте по таким критериям, как права собственности, низкий уровень бюрократизма и коррупции.
Пятерку лидеров замыкают Нидерланды, Швеция и Канада.
В топ-10 входят также Гонконг, Дания, Ирландия, Сингапур и Швейцария.
Что касается таких экономик, как США, Япония и Китай, то их положение менее завидно.
Американцы десять лет подряд опускались, начав с 1 места в 2006 и достигнув 23-го в 2016 из-за роста бюрократии и волокиты, а также снижения показателей торговли и денежной свободы. Но в этом году 18,6-триллионная экономика США поднялась до 12 места благодаря технологиям, инновациям, свободе торговли и высокообразованной рабочей силе.
Вторая (Китай) и третья (Япония) крупнейшие экономики мира занимают соответственно 66-е и 21-е места среди лучших стран для бизнеса. Япония сократила ставку корпоративного налога на 8 процентных пунктов с 2012, но ее налоговое бремя по-прежнему отстает от подавляющего большинства развитых стран.
Китай, располагающийся строчкой ниже Казахстана, сдерживается недостатком торговой и денежной свободы.
Прикрылся Панамой
Казахстан занимает место ближе к центральной части рейтинга. Однако показатели страны - 1,1% роста ВВП и $7500 на душу населения существенно ниже «соседа сверху» - Панамы, где ВВП вырос на 4,9% и на душу населения составляет $13700.
Как сказано в рейтинговом профайле Казахстана, страна обладает значительными запасами ископаемого топлива и другими минералами и металлами, такими как уран, медь и цинк, что составляет основу экономики. Правительство понимает чрезмерную зависимость от нефтяных и добывающих отраслей и предпринимает попытки диверсифицировать экономику, ориентируясь на такие отрасли, как транспорт, фармацевтика, телекоммуникации, нефтехимия и пищевая промышленность.
Казахстан не имеет выхода к морю и зависит от России, чтобы экспортировать свою нефть в Европу. Он также экспортирует нефть в Китай. Экономический спад России как партнера по ЕАЭС и снижение мировых цен на сырьевые товары с 2014 по 2015 способствовали экономическому спаду в Казахстане, который по-прежнему испытывает самый медленный экономический рост после финансовых кризисов 2008-2009.
В 2014 правительство РК девальвировало национальную валюту тенге и представило пакет стимулирущих шагов для решения своих экономических задач. В условиях дальнейшего снижения курса рубля, цен на нефть и региональной экономики в 2015 был введен плавающий обменный курс, что привело к резкому падению стоимости тенге — до 391 тенге за доллар в январе 2016.
Несмотря на некоторые позитивные институциональные и законодательные изменения в последние несколько лет, инвесторы по-прежнему беспокоятся по поводу коррупции, бюрократии и произвола правоохранительных органов, особенно на региональном и муниципальном уровнях.
Дополнительной проблемой является состояние банковского сектора страны, которое страдает от низкой ликвидности, низкого качества активов и отсутствия прозрачности.
Инвесторы также задаются вопросами о потенциально негативном влиянии на экономику преемственности власти, поскольку первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которому в 2017 году исполнилось 77 лет, не объявил, будет ли он переизбираться в 2019.
Ниже — сплошной Чад
Член ЕАЭС Россия поместилась на 58 месте, Армения — на 88-м, Беларуси нет в списке. Азербайджан занимает 70 строчку, Украина — 80-ю, Узбекистан — 99-ю, Таджикистан — 108-ю, Кыргызстан — 123-ю.
Замыкают рейтинг Гаити, Гамбия и Чад. Как и Казахстан, лишенный выхода к морю Чад страдает от недостатка инфраструктуры и квалифицированных работников, а также от высокого уровня бюрократии и коррупции, считают составители рейтинга.
Напомним, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан стоит намного выше — на 36 месте из 150 стран, располагаясь сразу за Россией, Японией, Швейцарией и Нидерландами. Оценка Всемирного банка учитывается в рейтинге Forbes в категориях налогообложения, защиты инвесторов и уровня бюрократии.
https://forbes.kz/leader/forbes_nazval_luchshie_stranyi_dlya_biznesa
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