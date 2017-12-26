Сократить использование валюты на территории Казахстана хотят уже через полтора года

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danilov 26 Декабря 2017 в 15:21:49
Правительство поддержало законопроект «О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» и сопутствующий к нему законопроект, передает корреспондент Bnews.kz. Доркумент содержит формулировку о сокращении оборота иностранной валюты в Казахстане.
«Основная цель нового законопроекта – плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию и создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового центра «Астана», - сказал председатель Национального банка Данияр Акишев на заседании правительства во вторник.
По его словам, основной задачей законопроекта является «расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана».
«Реализация указанных норм позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны. При этом законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима», - уточнил глава финрегулятора.
Основными изменениями законопроекта являются: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала; уточнение порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций.
В рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» вносятся изменения и дополнения в один кодекс и четыре закона Республики Казахстан.
https://bnews.kz/ru/news/pravitelstvo_podderzhalo_zakonoproe kt_po_sokrashcheniu_oborota_invalut i_v_kazahstane
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