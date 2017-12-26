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Экономика
Акишев прокомментировал возможное слияние ЕНПФ с Нацфондом
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danilov 26 Декабря 2017 в 15:23:00
Национальный банк РК рассмотрит опыт Норвегии о слиянии Единого накопительного пенсионного фонда со средствами Национального фонда. Однако, как сказал глава финрегулятора Данияр Акишев конкретного плана действий нет, передает корреспондент BNews.kz.

«Глава государства сделал это заявление, сославшись на опыт Норвегии. Мы будем изучать этот вопрос. Посмотрим, каким образом это было там реализовано, действительно ли происходило объединение. Потому что на наш взгляд, там была немного иная схема, поэтому там есть своя специфика. Поэтому этот вопрос будем изучать», - сказал Данияр Акишев в кулуарах правительства.

По его словам, если будут соответствующие поручения Нацбанк готов данные вопросы изучить совместно с правительством.

«Но я не думаю, что речь идет о каком-то уже конкретном плане действий и т.д. Как минимум глава государства дал этот вопрос, что мы будем его изучать. И мы готовы это поручение исполнить, изучить этот вопрос полностью», - уточнил он.

Стоит отметить, что на днях состоялось интервью Президента РК Нурсултана Назарбаева с казахстанскими журналистами, где он заявил, что в перспективе ЕНПФ может быть объединён с Национальным фондом по примеру Норвегии.

https://bnews.kz/ru/news/akishev_prokommentiroval_vozmozhnoe _sliyanie_enpf_s_
Комментарии, по рейтингу, по дате
  realist 26.12.2017 в 15:40:22   # 651394
Для начала пускай рассмотрят опыт Норвегии в плане борьбы с расхищением народных средств и грамотного сохранения и приумножения финансов. А не как сейчас. Там деньги ушли, там "заморозили". Говорить много можно. Как сказал Джигурда, п@здеть-не мешки ворочать!
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  KAN13 26.12.2017 в 15:46:05   # 651397

Воры следы путают .
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  Manitu 26.12.2017 в 15:51:43   # 651400
Все яйца в одну корзину. А корзиной американцы распоряжаются. Захотят заморозят, захотят вообще отберут. И никто ведь не виноват будет.
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  Hairless 26.12.2017 в 15:56:38   # 651403
А еще в Норвегии нефтяная отрасль является государственной прерогативой, и доходы от норвежской нефти не идут в карманы "инвесторов", не к ночи будь они помянуты.
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  старик 26.12.2017 в 16:29:16   # 651415
В одном месте легче наладить схему увода средств , чем в двух.
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  МишкаНаСевер 26.12.2017 в 17:09:55   # 651427


Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
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  Zoggyla 26.12.2017 в 17:20:43   # 651430
А еще в Норвегии 5,3 млн жителей, приученных жить по средствам.
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  jumanjiqz 26.12.2017 в 19:07:38   # 651468
Quote:
...конкретного плана действий нет, передает корреспондент BNews.kz

Ну планов нет пока, ну и слава богу...
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  Шекспир 26.12.2017 в 20:57:48   # 651500
а то разворовать накопления в одиночку трудновато
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