Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Министр финансов РФ Антон Силуанов: «С криптовалютами должны работать профессионалы»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Alexy 29 Декабря 2017 в 09:58:26
В интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России заявил о том, что Минфин уже подготовил законопроект о регулировании рынка криптовалют. Силуанов назвал их «пирамидальными инструментами» и «суррогатами», к которым простых граждан подпускать нельзя.

Министерство финансов уже подготовило законопроект, который будет определять порядок выпуска, покупки и обращения криптовалют», — заявил Антон Силуанов. По его словам, будет обеспечено такое же государственное «регулирование этих инструментов, как и валютное регулирование или регулирование ценных бумаг».

Главная задача нового законодательства — оградить граждан России от инвестирования в высокорискованные инструменты, которыми министр финансов считает криптовалюты. Нестабильность их рынка он проиллюстрировал последними скачками курса биткойна. Главная криптовалюта серьезно подешевела после достижения исторического максимума в $20 тысяч. В последние дни курс биткойна колеблется около отметки в $14 тыс.

«С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, — пояснил Силуанов смысл минфиновского законопроекта. — Это не должны быть простые граждане, которые видели, что криптовалюта или конкретно биткойн в последнее время слишком быстро рос и сразу желали заработать на быстрорастущем курсе биткойна. Те, кто вложился в это, сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась. Поэтому с тем, чтобы обезопасить наших простых граждан от такого рода вложений — а это, по сути дела, пирамидальные инструменты — законодательство будет давать возможность вкладываться, работать с такими суррогатами только профессиональным участникам рынка».

Ранее зам министра финансов Алексей Моисеев заявил, что разработанный Минфином законопроект об обороте криптовалют может предусматривать уголовную ответственность за их использование в качестве средства платежа, заменяющего рубль. «Конституция декларирует, что средством расчета на территории Российской Федерации является рубль. Из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом», — подчеркнул Моисеев.

Источник: https://hightech.fm
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь