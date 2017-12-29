Министр финансов РФ Антон Силуанов: «С криптовалютами должны работать профессионалы»

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Alexy 29 Декабря 2017 в 09:58:26
Министерство финансов уже подготовило законопроект, который будет определять порядок выпуска, покупки и обращения криптовалют», — заявил Антон Силуанов. По его словам, будет обеспечено такое же государственное «регулирование этих инструментов, как и валютное регулирование или регулирование ценных бумаг».
Главная задача нового законодательства — оградить граждан России от инвестирования в высокорискованные инструменты, которыми министр финансов считает криптовалюты. Нестабильность их рынка он проиллюстрировал последними скачками курса биткойна. Главная криптовалюта серьезно подешевела после достижения исторического максимума в $20 тысяч. В последние дни курс биткойна колеблется около отметки в $14 тыс.
«С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, — пояснил Силуанов смысл минфиновского законопроекта. — Это не должны быть простые граждане, которые видели, что криптовалюта или конкретно биткойн в последнее время слишком быстро рос и сразу желали заработать на быстрорастущем курсе биткойна. Те, кто вложился в это, сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась. Поэтому с тем, чтобы обезопасить наших простых граждан от такого рода вложений — а это, по сути дела, пирамидальные инструменты — законодательство будет давать возможность вкладываться, работать с такими суррогатами только профессиональным участникам рынка».
Ранее зам министра финансов Алексей Моисеев заявил, что разработанный Минфином законопроект об обороте криптовалют может предусматривать уголовную ответственность за их использование в качестве средства платежа, заменяющего рубль. «Конституция декларирует, что средством расчета на территории Российской Федерации является рубль. Из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом», — подчеркнул Моисеев.
Источник: https://hightech.fm
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