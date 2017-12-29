20 млн россиян – за чертой бедности. Официально

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danilov 29 Декабря 2017 в 16:28:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Думаю, у нас ситуация пропорциональная.
едридмадрид 29.12.2017 в 17:43:36 # 652272
Цитата: shlenchak от 29.12.2017 17:37:01
1905 говорите, не уж то власти продолжают те же ошибки((
1905 говорите, не уж то власти продолжают те же ошибки((
так у той власти понтов было меньше чем сейчас , кто в Кремле сидит ,
царь и его барины ,
ну а нашим соседским холопам можно сколько угодно лить кисель в уши ( с колен поднимать )
как там поется " духовной пищей -вечно будем сыты "
едридмадрид 29.12.2017 в 17:46:54 # 652273
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 17:40:50
Если судить по социальным сетям, где много народу выставляет свою статистику и данные зарплат и прочих выплат, то вполне возможно.
Думаю, у нас ситуация пропорциональная.
Если судить по социальным сетям, где много народу выставляет свою статистику и данные зарплат и прочих выплат, то вполне возможно.
Думаю, у нас ситуация пропорциональная.
прикол в том , что я эту инфу - новость ,
прям свежую Данилову скинул вроде ещё в начале недели или на той недели ,
про то что в России нищими ( и это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля ) считаются более
20 миллионов россиян
но духовные скрепы или что там админу мешает выкладывать информацию , короче не было новости
это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля
Реальная ещё хуже, надо полагать. Мдаа..
едридмадрид 29.12.2017 в 18:04:58 # 652276
а народ беднеет , нищеет , зарплаты падают , каждый пятый россиянин считает себя бедным
а ЦЕНЫ РАСТУТ
едридмадрид 29.12.2017 в 18:07:02 # 652277
по СТЕПЕНИ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА на богатых и бедных (Индекс Джини) Россия находится примерно на одном уровне с Кот-д'Ивуаром, Мадагаскаром, Аргентиной
едридмадрид 29.12.2017 в 18:11:01 # 652278
Если по итогам 2014 года в реальном выражении доходы упали на 0,7%
в 2015 году — уже на 3,2%
в 2016 прошлом году снижение составило 5,9%.
а вот летом эксперты "Высшей школы экономики подсчитали"
с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян обвалились на 19,2%.
Про Мадагаскар как то статья попалась. Описание тамошней жизни - это какой-то кошмар. Во время французов там был подлинный расцвет.
едридмадрид 29.12.2017 в 18:32:30 # 652284
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 17:58:59
Quote:
Реальная ещё хуже, надо полагать. Мдаа..
Quote:
это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля
Реальная ещё хуже, надо полагать. Мдаа..
и полагать не надо
Понтов дофуя , но на самом деле в мировом экономическом сообществе Россия - это отстающая экономика.
Доля России в мировом ВВП ,
стартовав от 0,8% в 2000 г.
когда нефть росла ( бабло на халяву текло) достигла при высоких ценах на сырье 2,8% в 2013 г.
Ну а потом сплошное падение до 2,4% в 2014 г
и 1,8% в 2016 году
за 4 года -ВСЁ ПРОСРАЛИ
едридмадрид 29.12.2017 в 18:38:00 # 652285
тем временем
РОССИЯ это экономика 10 - 15 трамваев и 18 - 20 троллейбусов в месяц (Росстат, 2016).
За месяц наши соседи делают чуть больше 320 металлорежущих станков и 340 плугов.
Промышленность России производит
в год 1 (одно) пальто на 127 человек
1 (одну) юбку на 22 женщины
1 (одну) пару брюк (а заодно бридж и шорт) на 12 человек (Росстат, 2016)
про китайские и турецкие носки и трусы - можно промолчать , когда такие мощности текстильные ПРОСРАЛИ по всей России
едридмадрид 29.12.2017 в 18:41:56 # 652287
вернее основная часть ( не те 10% баринов приближенные к Кремлю ,которые Россию пилят и на запад бабло своё до сих пор перекачивают , для своих детей , жён и любовников - любовниц)
так вот ОЖИДАЮТ что
продолжительность жизни народов ( холопов) будет 72,4 года (2017)
А это примерно 100-е место в мире ( по данным ВОЗ, 2016)
ССука в Китае и Малайзии живут дольше, чем в России .
По крайней мере эту проблему власть под коврик не заметает и не обходит.
И по тому же "кисель тв" Сёмин об этом говорит. Смотрю его канал на ют.
А как с такими цифрами по КЗ? Ote jaksy, iya, pedrissh'?
Мы ещё будем посмотреть, ближайшую пятилетку, тенденции то, разнонаправленные.
РФ 9691 рубль
РК-9784 тенге.
Ну-ка установи такую черту в КЗ, и сколько населения попадёт в разряд?
Давай, холоп, возьми калькулятор и включи Habar
Веселись, холоп.
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
https://lenta.ru/news/2017/06/28/poor/