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Экономика
20 млн россиян – за чертой бедности. Официально
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danilov 29 Декабря 2017 в 16:28:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 29.12.2017 в 17:37:01   # 652267
1905 говорите, не уж то власти продолжают те же ошибки((
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  Мура45 29.12.2017 в 17:40:50   # 652271
Если судить по социальным сетям, где много народу выставляет свою статистику и данные зарплат и прочих выплат, то вполне возможно.
Думаю, у нас ситуация пропорциональная.
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  едридмадрид 29.12.2017 в 17:43:36   # 652272
Цитата: shlenchak от 29.12.2017 17:37:01
1905 говорите, не уж то власти продолжают те же ошибки((


так у той власти понтов было меньше чем сейчас , кто в Кремле сидит ,

царь и его барины ,
ну а нашим соседским холопам можно сколько угодно лить кисель в уши ( с колен поднимать )

как там поется " духовной пищей -вечно будем сыты "

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  едридмадрид 29.12.2017 в 17:46:54   # 652273
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 17:40:50
Если судить по социальным сетям, где много народу выставляет свою статистику и данные зарплат и прочих выплат, то вполне возможно.
Думаю, у нас ситуация пропорциональная.


прикол в том , что я эту инфу - новость ,
прям свежую Данилову скинул вроде ещё в начале недели или на той недели ,

про то что в России нищими ( и это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля ) считаются более
20 миллионов россиян

но духовные скрепы или что там админу мешает выкладывать информацию , короче не было новости
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  Мура45 29.12.2017 в 17:58:59   # 652275
Quote:
это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля

Реальная ещё хуже, надо полагать. Мдаа..
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:04:58   # 652276
ну а тепрь цифры , раннее выкладывал новость про то , что Россия ПЕРВАЯ по количеству ПРИРОСТА миллирдеров и миллионеров в доллар

а народ беднеет , нищеет , зарплаты падают , каждый пятый россиянин считает себя бедным

а ЦЕНЫ РАСТУТ
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:07:02   # 652277
Согласно данным Международной организации труда, по уровню зарплат Россия занимает 51 место среди 71 стран , находясь между Китаем и Бразилией

по СТЕПЕНИ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА на богатых и бедных (Индекс Джини) Россия находится примерно на одном уровне с Кот-д'Ивуаром, Мадагаскаром, Аргентиной
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:11:01   # 652278
Доходы россиян ( реальные доходы ) падают уже ( четыре года)
Если по итогам 2014 года в реальном выражении доходы упали на 0,7%

в 2015 году — уже на 3,2%

в 2016 прошлом году снижение составило 5,9%.

а вот летом эксперты "Высшей школы экономики подсчитали"
с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян обвалились на 19,2%.
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  Мура45 29.12.2017 в 18:27:58   # 652282
Россия находится примерно на одном уровне с Кот-д'Ивуаром, Мадагаскаром, Аргентиной
Про Мадагаскар как то статья попалась. Описание тамошней жизни - это какой-то кошмар. Во время французов там был подлинный расцвет.
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  rig 29.12.2017 в 18:30:10   # 652283
крым наааааашшшшшшшш
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:32:30   # 652284
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 17:58:59
Quote:
это ОФФИЦИАЛЬНАЯ статистика Кремля

Реальная ещё хуже, надо полагать. Мдаа..


и полагать не надо
Понтов дофуя , но на самом деле в мировом экономическом сообществе Россия - это отстающая экономика.
Доля России в мировом ВВП ,
стартовав от 0,8% в 2000 г.

когда нефть росла ( бабло на халяву текло) достигла при высоких ценах на сырье 2,8% в 2013 г.

Ну а потом сплошное падение до 2,4% в 2014 г

и 1,8% в 2016 году

за 4 года -ВСЁ ПРОСРАЛИ
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:38:00   # 652285
пока ИСКАНДЕРЫ смеються , наверно уже хохочут дико дико,
тем временем
РОССИЯ это экономика 10 - 15 трамваев и 18 - 20 троллейбусов в месяц (Росстат, 2016).

За месяц наши соседи делают чуть больше 320 металлорежущих станков и 340 плугов.

Промышленность России производит

в год 1 (одно) пальто на 127 человек

1 (одну) юбку на 22 женщины
1 (одну) пару брюк (а заодно бридж и шорт) на 12 человек (Росстат, 2016)

про китайские и турецкие носки и трусы - можно промолчать , когда такие мощности текстильные ПРОСРАЛИ по всей России
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  едридмадрид 29.12.2017 в 18:41:56   # 652287
ну а народ ,
вернее основная часть ( не те 10% баринов приближенные к Кремлю ,которые Россию пилят и на запад бабло своё до сих пор перекачивают , для своих детей , жён и любовников - любовниц)

так вот ОЖИДАЮТ что
продолжительность жизни народов ( холопов) будет 72,4 года (2017)

А это примерно 100-е место в мире ( по данным ВОЗ, 2016)

ССука в Китае и Малайзии живут дольше, чем в России .
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  андремас 29.12.2017 в 19:38:50   # 652296
Изливается чё соловей, любимая тема..

По крайней мере эту проблему власть под коврик не заметает и не обходит.
И по тому же "кисель тв" Сёмин об этом говорит. Смотрю его канал на ют.

А как с такими цифрами по КЗ? Ote jaksy, iya, pedrissh'?

Мы ещё будем посмотреть, ближайшую пятилетку, тенденции то, разнонаправленные.
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  андремас 29.12.2017 в 19:47:53   # 652298
Черта бедности
РФ 9691 рубль
РК-9784 тенге.
Ну-ка установи такую черту в КЗ, и сколько населения попадёт в разряд?

Давай, холоп, возьми калькулятор и включи Habar
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  андремас 29.12.2017 в 20:03:53   # 652301
ССука в Непале, Сирии, Фиджи и Ираке, живут дольше чем в КЗ..123 место

Веселись, холоп.

http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
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  Ilya. 29.12.2017 в 20:28:21   # 652308
О как мадрида разедрило то. Еще 2 млн. можно накинуть
https://lenta.ru/news/2017/06/28/poor/
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  Sosed 29.12.2017 в 20:42:03   # 652311
Вот здесь и общайтесь вдвоем. И банить не будут.
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