Судья получает 12 долларов за решение: Асанова просят поднять зарплаты.

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Гоги80 31 Декабря 2017 в 00:33:27
По данным адвоката, на сегодня зарплата судьи первой инстанции составляет около 700 долларов в месяц. При этом нагрузка достигает 700 дел в год и даже более, отмечает специалист. "То есть судья вынужден писать более двух решений за рабочий день. И это не считая проведения самих процессов. Получается, судья получает около 12 долларов за вынесенное решение и проведенные процессы по ним. Это недопустимо, несоразмерно", - сообщил Диденко.
Он отметил, что государственная пошлина по имущественным искам составляет от одного до трех процентов от суммы иска. Адвокат подчеркнул, что с принятием нового Гражданского процессуального Кодекса перечень исков, оплачиваемых имущественной госпошлиной, расширен.
"При этом в правовых системах, к которым стремится Казахстан, судьи первой инстанции получают заработную плату около 10 000 долларов. Такая ситуация недопустима. Судья должен быть абсолютно финансово независимым. Принципиальное решение этого вопроса позволит исключить полностью даже возможность коррупционных проявлений. И прошу Вас, не слушайте тех популистов, кто скажет, что учителям тоже нужно тогда повышать зарплату, включая, возможно, судей, которые якобы против повышения им зарплаты. Да. Нужно и учителям повышать. Но мы сейчас говорим не об этом.
Немного арифметики. От 700 до 1500 гражданских дел в год. То есть от 58 до 125 дел в месяц. Зарплату в 700 долларов делим на 58 получается 12 долларов за дело. Зарплату в 700 долларов делим на 125 получается 6 долларов за дело, а точнее 5 долларов 60 центов.
Мне лично дико что судья получает такие деньги. И пусть задача судьи оценить представленные материалы, а не собирать их как адвокатам по крупицам.
По времени в среднем: восеьмь часов в день умножить на 21 рабочий день - 168 официальных часов в месяц. 168/58 = 2,9 часа на дело в среднем при загрузке 700 дел в год. 168/125 = 1,3 часа на дело при загрузке 1500 дел в год. То есть от 1 часа до 3 часов есть у судьи на все что нужно сделать по делу, включая написание всех определений и решения и проведение всех процессов. Это в среднем.
Это нормально? Это ад. И за этот ад судья получает как я и писал от 6 до 12 долларов за дело. Его труд таким образом государство оценивает от 1 доллара в час при максимальной загрузке. Таким образом, объяснимо если конкретное дело судья берет в руки на процессе и его и рассматривает.
Мы говорим об эффективности именно суда как органа, который вытащит всю правоохранительную систему страны, а также о полной победе над коррупцией в судебной системе!" - заявил Андрей Диденко.
Источник: tengrinews.kz
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