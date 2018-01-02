Во Франции хотят провести торговую ось из Европы в Китай

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danilov 02 Января 2018 в 10:13:12
"Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному", — сказал Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal.
Министр раскритиковал Вашингтон за введение "экстерриториальных санкций" — законов, запрещающих иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению Ле Мэра, такие меры превратят США в "де-факто жандарма мировой торговли".
"Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли", — заявил французский министр.
РИА Новости
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