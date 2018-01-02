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Экономика
Во Франции хотят провести торговую ось из Европы в Китай
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danilov 02 Января 2018 в 10:13:12
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Франция считает, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с США, и намерена создать "торговую ось" из Европы в Пекин через Москву, заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

"Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному", — сказал Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal.

Министр раскритиковал Вашингтон за введение "экстерриториальных санкций" — законов, запрещающих иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению Ле Мэра, такие меры превратят США в "де-факто жандарма мировой торговли".

"Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли", — заявил французский министр.

РИА Новости
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