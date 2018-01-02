Пакистан готовит соглашение об импорте нефти из России

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danilov 02 Января 2018 в 10:23:16
Предполагается, что поставки нефти из России обеспечат диверсификацию и снизят энергетическую зависимость Пакистана от ближневосточных стран. Ныне Пакистан импортирует нефть из арабских государств Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Саудовскую Аравию. Газ покупается в Катаре.
Еще в 2016 г власти Пакистана говаривали о перспективах подписания соглашений о поставках газа из РФ, Малайзии и Омана. Перспективы импорта нефти из России обсуждалось на последнем министерском диалоге между Пакистаном и РФ в г Москве в ноябре 2017 г. 30 ноября 2017 г глава Минпромторга РФ Д. Мантуров на заседании российско - пакистанской межправкомиссии довольно оптимистично высказался о персспективах сотрудничества 2х стран в нефтегазе.
А в конце октября 2017 г Минэнерго РФ и Миннефти Ирана подписали меморандум, который предполагает российское участие в проекте поставок газа из Ирана в Индию по магистральному газопроводу (МГП) Иран-Пакистан-Индия. На министерской встрече было отмечено желание Роснефти и пакистанских компаний торговать сырой нефтью, нефтепродуктами и сжиженным природным газом (СПГ). После проработки эта заинтересованность может быть реализована в межправительственном Соглашении.
Более 52% опрошенных читателей Neftegaz.RU считают недостаточными усилия властей РФ по выходу на рынок СПГ Пакистана. Нет оптимизма и в проекте МГП Север-Юг в Пакистане, который РТ-Глобальные ресурсы, дочка Ростеха, перенесла на 2019 г из-за того, что пока не удается договориться с партнерами о тарифах на прокачку газа.
Правительство Пакистана поставило задачу заменить к 2020 г печное топливо, используемое в производстве э/энергии, на импортный газ и очень поощряет инвестиции в создание СПГ- терминалов, но РФ пока не участвует в этих проектах. Пакистан уже обсуждает перспективы импорт нефти и газа из стран Средней Азии, включая Азербайджан, в целях диверсификации своих источников энергии, поскольку страна на протяжении 10-летий чрезмерно зависит от богатые нефтью страны Ближнего Востока.
Уже в 2020 г власти Пакистана рассчитывают получить первый газ из Туркменистана по магистральному газопроводу (МГП) Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Любопытно, что в конце декабря 2017 г Г. Бердымухамедов геополитически доверительно пригласил В. Путина к участию в МГП ТАПИ - впервые за все время обсуждения проекта. Пока более 60% опрошенных читателей Neftegaz.RU до сих пор не верят в успех МГП ТАПИ. То ли успехи ВКС РФ в Сирии повлияли на власти Туркмении, то ли еще чего, но выглядело приглашение сенсационно. Около 70% опрошенных читателей Neftegaz.RU верят в то, что участие РФ повысит шансы МГП ТАПИ.
А пакистанцев привлекает мощная структура Роснефти. В нефтеперерабатывающую структуру Роснефти входят 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ключевых регионах России, а также 3 нефтехимических комплекса (НХК), 4 газоперерабатывающих завода (ГПЗ), в тч активы Башнефти и доля участия в «Славнефть-Янос», 2 завода по производству катализаторов и нефтесервисная компания.
В Германии Роснефть владеет долями участия в 3х филиалах и контролирует более 12% нефтепереработки с производительностью 12,5 млн т/год. В Беларуси Роснефть косвенно имеет долю участия 21% Мозырского НПЗ.
Россия также выразила заинтересованность в строительстве в Пакистане современных GTL - установок для конверсии природного газа в синтетическую нефть, высококачественное топливо или сырую нефть для нефтехимической промышленности.
Пакистан осуществляет политику перевода тепловых электростанций (ТЭС) на природный газ, что вызывает рост потребности в импорте СПГ.
В ноябре 2017 г открыт 2й регазификационный СПГ- терминал в пакистанском порту Касим (Qasim), что позволило увеличить импорт СПГ до 1,2 млрд фт3/сутки (bcfd) или 34 млн м3/сутки газа.
Однако и потребность в сырой нефти для удовлетворения внутренних потребностей остается высокой. Экономика Пакистана и энергетическая безопасность в значительной степени зависят от регулярных и устойчивых поставок импортируемых видов топлива. В настоящее время спрос на нефтепродукты составляет более 23 млн т/ год, и ожидается, что к 2020 г он вырастет до 27 млн т/ год. Из общего объема 10 млн т/год, или 44%, производится на отечественных НПЗ, а 13 млн т/год (56%) приходится на импорт. Аналогичным образом импортируется более 2/3 сырой нефти, перерабатываемой на отечественных НПЗ.
Государственная нефтяная компания Пакистана (PSO) обеспечивает потребности потребителей в энергоносителях через широко распространенную сеть нефтебаз по всей стране с объемом хранения около 1 млн т нефти, что составляет около 2/3 от общей емкости нефтебаз в Пакистане. PSO импортирует в Пакистан 10 млн т/год (более 75%) н/продуктов из общего импорта 13,2 млн т/год. За последние несколько лет спрос на автомобильный бензин вырос в 5 раз с 1,15 млн т/год в 2007 г до 5,8 млн т/год в 2016 г.
https://neftegaz.ru/news/view/168147-Pakistan-gotovit-soglashenie-ob-importe-nefti-iz-Rossii-s-tselyu-snizheniya-zavisimosti-ot-stran-Blizhnego-Vostoka
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