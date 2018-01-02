Китай запретил производство 553 моделей автомобилей

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Гость 02 Января 2018 в 23:10:52
Новый запрет вступит в силу с 1 января 2018 года и затронет как местных, так и иностранных производителей автомобилей, сообщает Bloomberg. Официально список из 553 моделей не раскрывается. Однако, по информации СМИ, в него вошли такие марки как Audi, Сhevrolet, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и FAW.
Вместе с тем, как отметил руководитель Китайской ассоциации пассажирского транспорта Цуй Дуншу, запрещенные 553 модели автомобилей составляют лишь небольшую долю от всего ассортимента транспортных средств, производимых в Китае.
Ранее сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность введения полного запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Точная дата введения запрета пока не определена, но власти в настоящее время активно прорабатывают этот вопрос. Вместе с тем, автопроизводителям Китая уже посоветовали адаптироваться к новой задаче и соответствующим образом скорректировать свои стратегии. Речь идет о расширении моделей с электрическими трансмиссиями.
Отметим, что Китай остается лидером по числу транспорта на альтернативном топливе. На сегодняшний день в КНР уже около 1 000 000 «зеленых» автомобилей, из которых 800 тысяч это электрокары, а менее 200 тысяч гибриды. Всего к 2020 году власти Поднебесной рассчитывают увидеть на дорогах страны около 5 млн электромобилей.
https://auto.mail.ru/article/67482-kitai_zapretil_proizvodstvo_553_mod elei_avtomobilei/
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